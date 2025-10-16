Украина планирует новое наступление на фронте: что об этом говорят в США и России

Президент США Дональд Трамп сообщил, что на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне 17 октября ключевой темой станет наступательная инициатива Украины на фронте. Трамп подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать он. Визит Зеленского в Вашингтон происходит на фоне обсуждения потенциального изменения характера американской военной поддержки Киева.
Кроме того, американский лидер подтвердил, что США рассматривают варианты поставок Киеву вооружений, в числе которых могут быть и крылатые ракеты «Томагавк». При этом он отметил, что передача такого оружия привела бы к эскалации, и заявил о желании лучше понять, как Украина планирует его использовать. Подробно о новом возможном наступлении ВСУ — в материале URA.RU.
Разговоры о новом наступлении и просьба поставок оружия
Предстоящие переговоры Трампа с Зеленским в Вашингтоне будут сосредоточены на военных запросах Украины. Американский лидер заранее подтвердил, что Владимир Зеленский намерен просить о поставках высокоточного оружия, в частности, крылатых ракет «Томагавк». Дональд Трамп в шутливой форме отметил популярность этого вооружения, однако подчеркнул, что итоговое решение по всем поставкам будет принимать лично он.
Одной из центральных тем встречи также станет обсуждение потенциального перехода ВСУ в наступление на фронте. Трамп заявил, что хочет лучше понять планы Киева по использованию запрашиваемого оружия, включая «Томагавки», которые он ранее называл фактором эскалации текущего конфликта. Параллельно администрация США изучает и другие варианты военной помощи Украине, конкретные детали подобного пока не раскрываются.
Со своей стороны, Владимир Зеленский выражает надежду, что предстоящий диалог будет содержательным. Украинская сторона уже проинформировала Вашингтон о своих потребностях в поставках ракет и готова рассмотреть несколько способов финансирования траншей.
Мнение экспертов РФ по поводу наступления
Российские политики и эксперты скептически оценивают заявления о потенциальном новом наступлении ВС Украины. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал любые такие попытки губительными для самой Украины, обвинив Зеленского в сознательном обмане американского лидера. По его мнению, Киев нацелен не на реальные успехи на фронте, а на проведение акций против гражданской инфраструктуры России, чтобы создать видимость активности и выбить новую военную помощь у Запада.
Это мнение поддерживает и военный эксперт Василий Дандыкин. В беседе с NEWS.ru он выразил уверенность, что ВСУ не обладают ресурсами для полномасштабного наступления. Текущая обстановка свидетельствует о крайнем истощении наступательного потенциала противника, который способен лишь на тактические контратаки, но не на продвижение по всему фронту. По мнению Дандыкина, вместо наземной операции можно ожидать более масштабных атак с использованием БПЛА и ракет, а также диверсионных акций.
Однако, подчеркивает эксперт, любое крупное наступление для украинской армии стало бы «билетом в один конец». Главной же задачей для ВСУ является не наступление, а удержание текущих позиций.
Какая сейчас складывается ситуация на фронте
На курско-сумском направлении сохраняется напряженная обстановка. Российские военные фиксируют признаки подготовки ВСУ к контратакам, в том числе переброску свежих, но слабообученных сил — бывших заключенных и принудительно мобилизованных, сообщает Курское Интернет Телевидение. Однако все попытки противника были сорваны активными действиями российской армии: авиация и артиллерия наносят удары по скоплениям живой силы и техники, а штурмовые группы успешно продвигаются вперед, «вгрызаясь» в оборону противника.
Успешное наступление российских войск привело к стратегически важным результатам. По словам эксперта Андрея Марочко, оборона украинской армии была рассечена на несколько изолированных частей, что открыло возможности для продвижения по всему участку фронта. Ярким свидетельством этому стало массовое взятие в плен военнослужащих ВСУ. Также и окружение Купянска со стороны ВС РФ на данный момент усиливается: форсирование реки Оскол в районе Сеньково отрезало противнику пути к отступлению на юг, а западные направления также перекрываются российскими подразделениями, сообщает aif.ru.
Столь стремительное наступление вызвало панику в Киеве. Нардеп Марьяна Безуглая публично признала, что «точка невозврата» в боях за Купянск пройдена. В отчаянной попытке стабилизировать трещащую по швам оборону командование ВСУ прибегает к последнему средству — формированию штурмовых отрядов из заключенных, которых планируется использовать в качестве «смертников» на самых критичных участках фронта.
