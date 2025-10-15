Эстрадный певец, угощавший фанатов шампанским, выступит в ХМАО

Звезда российской эстрады Сергей Пенкин, которого также называют «серебряным принцем», выйдет на сцену в Сургуте. Его предыдущие концерты запомнились югорчанам особой щедростью — перед выступлениями Пенкин угощал фанатов шампанским.
«Ближайшие выступления. Ноябрь, Сургут», — следует из афиши. До этого «серебряный принц» приезжал на гастроли в ХМАО в 2024 году. Тогда певец устроил сюрприз своим поклонником и угостил всех шампанским. Это произошло в честь годовщины, как Пенкин получил звание заслуженного артиста России.
Между тем югорчане ждут концерты Басты, Линды, Татьяны Булановой и Игоря Николаева. Осенью в округе выступит и звезда шоубиза Валерия. А в декабре Сергей Лазарев привезет свое масштабное шоу в Ханты-Мансийск и Сургут.
Ранее URA.RU рассказывало, что артист Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, со сцены осыпал фанатов конфетами во время концерта в Ханты-Мансийске. Щедрость поп-звезды произвела фурор на публику.
