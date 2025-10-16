Спасатели раскрыли, что удалось увидеть в тайге в первый день после пропажи Усольцевых

Спасатели обнаружили ложные следы при поиске семьи Усольцевых
Семья Усольцевых таинственным образом пропала в лесу Красноярского края

Спасатели столкнулись с ложными следами при поиске семьи Усольцевых в тайге Красноярского края. Об этом сообщила представитель «Поиска пропавших детей» Светлана Торгашина в эфире телеканала.

Несмотря на привлечение МЧС, кинологов, вертолетов и квадрокоптеров с тепловизорами, поиски не дали ни одной зацепки. «Был обнаружен след маленький, но под пятилетнего ребенка он не подходил», — сказала Торгашина в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале. Другой обнадеживающий знак — лай собаки, услышанный поисковиками, — также ни к чему не привел. «Это был именно лай, вот этот противный лай маленькой собаки», — сказала она, подчеркнув, что найти источник звука так и не удалось.

Депутат красноярского заксобрания Алексей Кулеш, участвовавший в поисках, рассказал, что главной проблемой стала погода. «Сейчас, когда лег плотный снег, увидеть какие-то следы совершенно невозможно. Зрительно обнаружить невозможно. Кроме этого, вся верхняя часть Нагорья — это действительно скалы, обледеневшие и чрезвычайно опасные», — подчеркнул он.

Старший сын Усольцевых предположил, что его родные могли потеряться в тайге Красноярского края из-за собаки Корги по кличке Лада. Все, что известно о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU.

