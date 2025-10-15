В Челябинске на путепроводе в поселке Новосинеглазово смонтированы уже четыре элемента пролета, а до конца недели их станет семь. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«На путепроводе в поселке Новосинеглазово начался монтаж балок. Подрядчик уже смонтировал четыре элемента пролетного строения, а до конца недели их станет уже семь», — сообщила пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале.
Работы проводятся практически в круглосуточном режиме. Генеральный подрядчик АО «Уралмостострой» должен полностью завершить объект в 2026 году.
Путепровод в поселок Новосинеглазово является важным инфраструктурным объектом для Челябинска. Задача строения — обеспечить транспортную доступность. Единственная дорога, которая связывает центр Челябинска и поселок Новосинеглазово, не справляется с высоким транспортным потоком. Водители вынуждены долгое время стоять в пробке, пытаясь пересечь железнодорожный переезд.
Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» при поддержке губернатора Алексея Текслера. Длина путепровода составит более 600 метров, ширина — 7,5 метра. Проезжую часть сделают двухполосной.
Как продвигается строительство путепровода ранее проинспектировал глава Челябинска Алексей Лошкин. Объект он посещал в середине мая. Тогда глава города попросил рабочих сместить ремонтные работы с пиковых часов на другое время. «В дневное время поток машин здесь огромный. Это единственный проезд в поселок Новосинеглазово, люди вечером с работы возвращаются домой и образуется огромная пробка», — сказал Лошкин во время посещения объекта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!