13 мая 2025

Глава Челябинска Лошкин попросил сместить время ремонта дороги в Новосинеглазово. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Работы на объекте идут по графику, доложили Лошкину
Работы на объекте идут по графику, доложили Лошкину Фото:

Глава Челябинска Алексей Лошкин попросил подрядчика, строящего новый путепровод в поселок Новосинеглазово, сместить ремонтные работы с пиковых часов на другое время. Об этом Лошкин заявил во время посещения объекта, передает корреспондент URA.RU.

«У меня пожелание будет. В дневное время, видите, поток машин здесь огромный, и стоит сместить работу в пиковые часы на другое время. Это единственный проезд в поселок Новосинеглазово, люди вечером с работы возвращаются домой и образуется огромная пробка», — сказал Лошкин представителю компании ООО «ДорстройГрупп», которая проводит работы на объекте, передает корреспондент URA.RU с места события.

Путепровод в Советском районе на въезде в поселке Новосинеглазово начали строить в 2024 году. Планируемое окончание — август 2026 года. Объект строится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Путепровод поможет разгрузить транспортные потоки, повысить безопасность проезда в поселок.

Лошкин посещал объект в ноябре прошлого года. За это время на объекте выполнено строительство опоры №3, перенесена часть коммуникаций. На сегодняшний день ведутся работы по переустройству инженерных коммуникаций ООО «РЖД» для строительства еще одной опоры. После окончания переноса будет сделана последняя опора №4 и начнется монтаж балок пролетного строения. Работы идут по графику.

Лошкин ранее проверил ход ремонта на проблемных дорогах города Челябинска. Работы на улице Линейная в микрорайоне «Чурилово» закончат раньше установленных сроков, пообещал подрядчик, передает корреспондент URA.RU.

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Глава Челябинска Алексей Лошкин попросил подрядчика, строящего новый путепровод в поселок Новосинеглазово, сместить ремонтные работы с пиковых часов на другое время. Об этом Лошкин заявил во время посещения объекта, передает корреспондент URA.RU. «У меня пожелание будет. В дневное время, видите, поток машин здесь огромный, и стоит сместить работу в пиковые часы на другое время. Это единственный проезд в поселок Новосинеглазово, люди вечером с работы возвращаются домой и образуется огромная пробка», — сказал Лошкин представителю компании ООО «ДорстройГрупп», которая проводит работы на объекте, передает корреспондент URA.RU с места события. Путепровод в Советском районе на въезде в поселке Новосинеглазово начали строить в 2024 году. Планируемое окончание — август 2026 года. Объект строится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Путепровод поможет разгрузить транспортные потоки, повысить безопасность проезда в поселок. Лошкин посещал объект в ноябре прошлого года. За это время на объекте выполнено строительство опоры №3, перенесена часть коммуникаций. На сегодняшний день ведутся работы по переустройству инженерных коммуникаций ООО «РЖД» для строительства еще одной опоры. После окончания переноса будет сделана последняя опора №4 и начнется монтаж балок пролетного строения. Работы идут по графику. Лошкин ранее проверил ход ремонта на проблемных дорогах города Челябинска. Работы на улице Линейная в микрорайоне «Чурилово» закончат раньше установленных сроков, пообещал подрядчик, передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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