В четырехэтажном особняке в Столешниковом переулке яблоку негде было упасть — количество представителей светской тусовки первого эшелона зашкаливали. Повод — восьмилетие Telegram-канала «Антиглянец», который за годы своего существования оброс не только внушительными дружескими связями, но и прекрасной репутацией.
Мероприятие прошло в знаковом для московской тусовке месте — именно в этом особняке раньше находился легендарный бар Simachev. Сам Денис Симачев также посетил мероприятие и получил порцию внимания от Ксении Собчак, которая посчитала, что дизайнера можно «потереть на удачу и все сбудется».
К слову, шикарное здание в центре Москвы уже несколько месяцев пустует и сдается в аренду за 25 млн рублей в месяц. Его также можно купить за 4,3 млрд рублей. Светские гости шепчутся: после такого размаха вечеринки покупатель быстрее найдется. Появилась на мероприятии и продюсер Яна Рудковская, которая в годы работы бара не преступала порог этого заведения.
В локации сохранили главную ДНК — это знаменитые ковры, хохлома, арбузные шоты. Отдавая дань традициям, само мероприятие прошло в стилистике нулевых. К слову, на днях тенденцию на это задала Ксения Собчак, закатившая свою не голую вечеринку, на которую пригласила звездных друзей. Среди которых был и рэпер Тимати — главный герой клубной жизни, знающий, где «лучшие тусовки».
Артист, обещавший завязать с выступлениями и артистической жизнью, в этот вечер нарушил свое правило и ради праздника «Антиглянца» исполнил свои хиты. На дуэтной песне с Григорием Лепсом рэперу из зала подпевала молодая возлюбленная артиста — Аврора Киба.
Гостями светского события стали Эвелина Хромченко, Светлана Бондарчук, Алена Долецкая, Саша Лусс, Вита Клац, Андрей Малахов, Сати Спивакова, Ксения Соловьева, Снежанна Георгиева, Ольга Карпуть, Анна Седокова и многие другие.
Создательницы Telegram-канала — журналистки глянца Наталия Архангельская, Юлия Пош и Татьяна Столяр — по традиции не поскупились на угощения. Гостям среди прочего предлагались пицца с лососем и килограммы икры. Завершил вечер огромный торт в виде цифры восемь, которому позавидовал бы звездный кондитер Ренат Агзамов. Угощение исчезло за считанные минуты.
Не обошлось и без подарков — гостям вручили виниловую пластинку певицы Мадонны, упакованную в бархатный конверт.
После такого грандиозного празднования 8-го дня рождения, светским гостям остается только гадать — что же будет на 10-летие канала.
