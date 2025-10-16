Как Россия живет без энергоносителей Запада и лидирует в добыче нефти: главные заявления Путина 16 октября

В ходе пленарной сессии форума «Российской энергетической недели» (РЭН) президент РФ Владимир Путин изложил позицию страны относительно актуальных вызовов, с которыми сталкивается как мировая, так и отечественная топливно-энергетическая отрасль. По его словам, глобальная энергетическая система подвергается искусственным преобразованиям, инициированным странами Запада.
Отказ от российских энергоносителей уже негативно сказался на экономической ситуации в Евросоюзе. В частности, в Германии, являющейся ведущей экономикой Европы, зафиксировано снижение производственных показателей. Президент РФ также отметил, что на фоне продолжающегося роста мировой экономики увеличивается и спрос на энергоресурсы. Эти и другие главные заявления Владимира Путина — в материале URA.RU.
Затраты энергокомпаний нельзя перекладывать на потребителей
Владимир Путин подчеркнул, что расходы отечественных энергокомпаний на развитие инфраструктуры не должны автоматически отражаться в тарифах для конечных потребителей. Он отметил, что требуются более гибкие подходы, включая обновление нормативной базы, внедрение инструментов управления спросом на электроэнергию, а также создание дополнительных механизмов поддержки инвестиций в топливно-энергетическом комплексе.
Чего Западу стоил отказ от энергоресурсов России
Путин заявил, что решение ряда европейских государств отказаться от закупок российских энергоресурсов под влиянием политических факторов привело к увеличению стоимости энергоносителей и снижению объемов промышленного производства в странах Евросоюза. Он отметил, что в настоящее время мировая энергетическая система подвергается искусственным трансформациям, вызванным действиями западных элит.
Эти изменения обусловлены не только появлением новых экономических центров, но и политическим курсом иностранных государств. Однако, несмотря на оказываемое внешнее давление, Россия в полной мере соблюдает свои обязательства по поставкам энергоресурсов.
Западные энерготехнологии могут оказаться недоступными для РФ
Президент России отметил, что иностранные технологии и оборудование, используемые в ТЭК, могут стать недоступными для России, а также для других поставщиков энергоресурсов. Это произойдет в том случае, если указанные страны будут признаны «неудобными конкурентами» по политическим причинам.
"И это все мы должны учитывать. Это реалии сегодняшнего дня", — сказал глава государства.
Российские компании ТЭК быстро заменили западное оборудование
Президент РФ отметил, что отечественные предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в достаточно сжатые сроки добились существенного прогресса в вопросе замещения импортного оборудования. Так, на полях форума состоялось заседание координационного совета по вопросам импортозамещения в нефтегазовой отрасли. По словам Путина, в ходе бесед с представителями ряда российских компаний выяснилось, что на начальном этапе им приходилось, «не скрывая этого», заниматься обратным инжинирингом западных технологий. Однако впоследствии российские организации сумели достаточно быстро перейти к самостоятельному развитию и продвижению вперед.
Путин пошутил на тему отказа западных компаний от обслуживания ТЭК
Владимир Путин высказался относительно прекращения западными странами поставок оборудования для топливно-энергетического комплекса России, а также отказа от закупок российских энергоресурсов. По его словам, подобные шаги напоминают ситуацию, когда человек приобретает билет, но отказывается ехать назло кондуктору, что свидетельствует о бессмысленности такой политики.
«Купил билет и не поехал назло кондуктору. Чушь какая-то, понимаете? Ерунда. Но вот это реалии сегодняшнего бытия», — заявил Путин.
Он подчеркнул, что западные компании, прекратившие сотрудничество с Россией, сталкиваются с необходимостью сокращения рабочих мест и потерей значимых рынков сбыта. Именно российский рынок являлся одним из ключевых для их высокотехнологичной продукции. В то же время, по словам президента, отечественные предприятия активно развивают собственные компетенции и постепенно выходят на лидирующие позиции в технологической сфере.
Россия — лидер по добыче нефти
Владимир Путин заявил, что страна по-прежнему занимает лидирующие позиции среди мировых производителей нефти, несмотря на существование недобросовестной конкуренции в отношении страны. Он отметил, что доля России в мировой добыче нефти составляет порядка 10%. По итогам 2025 года, по словам Путина, объем добычи нефти в России достигнет 510 млн тонн, что на 1% меньше по сравнению с прошлым годом. Президент подчеркнул, что сокращение добычи осуществляется в соответствии с договоренностями в рамках ОПЕК+ и является добровольной мерой со стороны Москвы.
"Мировой спрос на нефть в текущем году составит 104,5 миллиона баррелей в сутки, то есть на миллион с лишним больше, чем в прошлом году", — сказал глава государства. Он также обратил внимание на устойчивую работу нефтяной отрасли в условиях внешних ограничений.
Путин отметил, что в сложившейся международной ситуации страна демонстрирует гибкость, успешно налаживая новые маршруты поставок и системы расчетов. Вместе с другими участниками альянса Россия выполняет обязательства для балансировки мирового рынка нефти.
"Результат совместных усилий есть. Прежде всего, имею в виду объемы предложения на рынке и ценовую конъюнктуру. Эти параметры устраивают как производителей, так и потребителей нефти, позволяют отрасли запускать инвестиционные проекты, а главное — обеспечивают условия для более предсказуемого развития всей глобальной экономики", — отметил Путин.
Кроме того, если ранее основная часть российских поставок нефти и нефтепродуктов направлялась преимущественно в Европейский союз, то сегодня география экспорта значительно расширилась.
Уровень газификации страны достиг около 75%
В России уровень газификации достиг порядка 75% и, по словам Владимира Путина, в дальнейшем будет демонстрировать рост. Президент подчеркнул, что за последние четыре года возможность подключения к сетевому газу получили порядка одного миллиона домовладений. В перспективе планируется подключить еще около двух миллионов.
Развитие газификации регионов рассматривается как одна из ключевых задач государственной социальной политики. Как отметил российский лидер, внедрение соответствующих проектов способствует обеспечению миллионов граждан страны экологически чистым и экономически эффективным топливом.
Экспорт газа в России еще не восстановлен в полном объеме
Российский экспорт природного газа демонстрирует положительную динамику, однако пока не вышел на показатели, зафиксированные до начала кризиса. Владимир Путин подчеркнул, что тенденция к росту экспорта прослеживается весьма отчетливо. Кроме того, после первоначального сокращения поставок на внешние рынки ситуация начала постепенно стабилизироваться и улучшаться.
«Росатом» занимает 90% мирового рынка сооружения атомных станций
Госкорпорация «Росатом» занимает ведущие позиции на мировом рынке строительства атомных электростанций, обеспечивая контроль примерно над 90% этого сегмента. Владимир Путин в ходе пленарного заседания также отметил, что в разных странах в настоящее время функционируют 110 энергоблоков, построенных с использованием российских технологических решений.
Путин поручил проработать использование угольной генерации
Владимир Путин дал поручение правительству рассмотреть возможность применения современных экологически чистых угольных электростанций для снабжения дата-центров необходимыми энергоресурсами. Президент РФ уверен в том, что угольный рынок сохранит свою важную роль на долгосрочную перспективу. В условиях переноса мировой деловой активности в Азиатско-Тихоокеанский регион можно прогнозировать, что значимость и масштаб рынка будут сохраняться на протяжении многих десятилетий.
