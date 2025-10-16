«Единая Россия» усилила группировку «Центр» в зоне СВО

Партия «Единая Россия» передала 100 внедорожных мотоциклов, а также беспилотники и усилители связи военнослужащим группировки войск «Центр». Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. По его словам, маневренная техника востребована на линии соприкосновения.
«Все патриотические силы объединены единственной целью — это скорейшее достижение победы. Мы продолжим вас поддерживать ровно столько, сколько это необходимо», — заявил Якушев при передаче техники в Ростове-на-Дону. Его слова приводит пресс-служба ЕР. Он отметил, что партия продолжает системную поддержку бойцов СВО, работая в сотрудничестве с екатеринбургским Фондом поддержки ветеранов.
Якушев также выразил благодарность бойцам за их подвиг и отстаивание суверенитета страны. По его словам, военнослужащие смогут использовать внедорожные мотоциклы для передвижения по пересеченной местности, лесу и бездорожью, где не может проехать крупная техника. Кроме того, он отметил, что партия совместно с Центром беспилотных систем поддерживает производителей БПЛА и поставляет на фронт новые разработки. Один из бойцов с позывным Новосибирск заявил, что такие аппараты служат «глазами» подразделений, позволяя оценивать обстановку и определять маршруты противника. БПЛА также могут помочь в спасении жизней, предоставляя продукты и воду военным в сложных ситуациях.
С начала проведения специальной военной операции партия «Единая Россия» направила на поддержку фронта более 14,7 миллиардов рублей. Средства пошли на закупку спецтехники, квадрокоптеров, средств связи, тепловизоров и экипировки для военнослужащих, находящихся на передовой.
Группировка «Центр» известна тем, что сыграла решающую роль в ряде ключевых операций на фронте. Бойцы подразделения выполняли сложнейшие задачи: именно они блокировали фронт на Харьковском направлении, не позволив противнику перебросить резервы, а затем сыграли ключевую роль в освобождении Лисичанска, Северодонецка и Белогоровки, где была поставлена точка в операции по освобождению ЛНР. Их часто отправляют на завершающую, самую сложную стадию боя, когда группировку противника нужно окончательно подавить. Сегодня они успешно продвигаются в Днепропетровской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.