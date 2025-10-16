«Чуть не упала»: Валерия сделала новое заявление о выдвижении на «Грэмми»

Певица Валерия рассказала, как неожиданно узнала о попадании своей песни «Исцелю» на русском языке в лонг-лист престижной музыкальной премии «Грэмми». Новость застала артистку во время тренировки на беговой дорожке, где она читала новости, чтобы скрасить монотонность занятий.
«Узнала я это из интернета, когда бегала на дорожке. Листала новости, чтоб не скучно было. Я аж чуть не упала с этой беговой дорожки», — поделилась Валерия на Международном благотворительном фестивале «Белая трость», передает информацию telegram-канал Звездач.
Певица подчеркнула, что для нее это историческое событие — российские артисты ранее попадали в лонг-лист премии, но впервые это произошло с песней на русском языке. Валерия отметила, что специально песня для «Грэмми» не готовилась, а была частью альбома, создававшегося без расчета на международное признание.
Продюсер и супруг певицы Иосиф Пригожин разделяет ее радость. По его мнению, даже если песня не пройдет в следующую стадию голосования, сам факт попадания в лонг-лист уже является значительным достижением в карьере артистки.
Ранее Валерия сообщала, что песня «Исцелю» стала первым российским поп-произведением на русском языке, прошедшим отборочный этап на «Грэмми», а главным идеологом проекта выступил ее сын Артемий. Продюсер Иосиф Пригожин отмечал, что трек представлен в трех номинациях, а значительный вклад в его создание внес саунд-продюсер Энди Платон. В прошлом году Пригожин заявлял о завершении карьеры Валерии, однако номинация на премию стала важным событием для всей команды.
