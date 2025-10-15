Губернатор ХМАО раскрыл планы на новые мегапроекты после сдачи моста через Обь

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук раскрыл планы властей региона на реализацию новых мегапроектов, которыми займутся югорские дорожники после сдачи второго моста через Обь в районе Сургута. Глава региона поделился с журналистом URA.RU на «Российской энергетической неделе», что в разработке уже есть два новых проекта — еще один мост через Обь в районе Андры и дорога, которая свяжет Югру и Свердловскую область.
«Что касается дорожной инфраструктуры, мы сегодня разрабатываем проектную документацию еще на один мостовой переход через Обь — в Октябрьском районе, около населенных пунктов Андра и Приобье. Также в разработке дорога, которая свяжет наш регион со Свердловской областью», — пояснил Кухарук.
Обе транспортные артерии будут частями межрегиональной дорожной сети. Мост через Обь откроет путь на Ямал. А дорога Урай — Тавда позволит связать Югру и Свердловскую область. «Часть очень важного отрезка осталась как раз не обеспечена круглогодичной дорогой, пока там только зимники», — уточнил губернатор.
Кухарук отметил, что определенность по срокам реализации проектов будет после завершения проектирование. «На следующий год к осени мы ждем, что не только будут разработаны проекты, но уже и выйдут из экспертизы, в дальнейшем будем определяться со сроками. В идеале, конечно, это завершить работы к 2030 году. Для нас это было бы существенным вкладом в развитие региона и Арктической зоны», — подытожил глава региона.
