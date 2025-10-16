Вооруженные силы Украины нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в Курской области. Об этом сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн в своем telegram-канале. По его информации, атаки произошли вечером: под огонь попали подстанция в городе Рыльске и еще одна подстанция в слободе Белой Беловского района. В результате часть Рыльска и пригород остались без электроэнергии, порядка 40 населенных пунктов Беловского района также лишились света.
По словам Хинштейна, удары были преднамеренными и нацелены именно на гражданские объекты. «Преступные удары по мирным объектам энергетики демонстрируют всю подлость киевского режима. ВСУ делают все, чтобы навредить нашим людям и посеять панику. Но мы никогда не оставим жителей в трудную минуту — врагу не удастся нас запугать и поставить на колени!» — отметил губернатор в сообщении.
В результате обстрела в Рыльске, помимо отключения электричества, была повреждена стена и выбито окно в соседнем жилом доме, перебита газовая труба. На месте происшествия работают оперативные службы, по распоряжению Хинштейна туда выехал глава района. Электроснабжение в Рыльске к настоящему моменту восстановлено практически полностью, за исключением нескольких многоквартирных домов. В Беловском районе продолжаются аварийно-восстановительные работы, информация о последствиях уточняется. По предварительным данным, пострадавших нет.
