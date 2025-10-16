16 октября 2025

Названа причина, почему новая встреча РФ и США пройдет в Будапеште

Ушаков: первым о встрече с Путиным в Будапеште упомянул Трамп
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ушаков заявил, что первым идею провести переговоры в столице Венгрии предложил Трамп
Ушаков заявил, что первым идею провести переговоры в столице Венгрии предложил Трамп Фото:

Встреча президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — пройдет в Будапеште по инициативе американской стороны. Эту информацию 16 октября подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, идею провести саммит именно в столице Венгрии впервые озвучил Трамп.

«Первым упомянул Трамп и наш президент поддержал сразу идею проведения саммита там», — подчеркнул Ушаков в ходе брифинга. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Сегодня состоялся первый за последние два месяца телефонный разговор между Путиным и Трампом. Общение лидеров продолжалось порядка двух часов. Американский президент охарактеризовал состоявшиеся переговоры как крайне конструктивные. Стороны достигли договоренности о проведении личной встречи в Будапеште. Помимо этого, Дональд Трамп выразил надежду на организацию диалога между Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Встреча президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — пройдет в Будапеште по инициативе американской стороны. Эту информацию 16 октября подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, идею провести саммит именно в столице Венгрии впервые озвучил Трамп. «Первым упомянул Трамп и наш президент поддержал сразу идею проведения саммита там», — подчеркнул Ушаков в ходе брифинга. Его слова передает корреспондент URA.RU. Сегодня состоялся первый за последние два месяца телефонный разговор между Путиным и Трампом. Общение лидеров продолжалось порядка двух часов. Американский президент охарактеризовал состоявшиеся переговоры как крайне конструктивные. Стороны достигли договоренности о проведении личной встречи в Будапеште. Помимо этого, Дональд Трамп выразил надежду на организацию диалога между Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...