Названа причина, почему новая встреча РФ и США пройдет в Будапеште

Встреча президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — пройдет в Будапеште по инициативе американской стороны. Эту информацию 16 октября подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, идею провести саммит именно в столице Венгрии впервые озвучил Трамп.
«Первым упомянул Трамп и наш президент поддержал сразу идею проведения саммита там», — подчеркнул Ушаков в ходе брифинга. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Сегодня состоялся первый за последние два месяца телефонный разговор между Путиным и Трампом. Общение лидеров продолжалось порядка двух часов. Американский президент охарактеризовал состоявшиеся переговоры как крайне конструктивные. Стороны достигли договоренности о проведении личной встречи в Будапеште. Помимо этого, Дональд Трамп выразил надежду на организацию диалога между Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.