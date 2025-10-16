Стало известно состояние тяжелораненого военкора Войткевича

Военному корреспонденту Юрию Войткевичу, получившему тяжелое ранение, в настоящее время оказывают хирургическую помощь, после чего его планируется транспортировать в Москву. Об этом заявил гендиректор Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
«Юрий Войткевич получил ранение и сейчас проходит операцию. Ранение тяжелое, однако угрозы для жизни, по всей видимости, нет. После завершения медицинских процедур его перевезут в Москву», — заявил Киселев в эфире телеканала «Россия 24».
Юрий Войткевич является сотрудником РИА Новости с многолетним опытом работы, неоднократно освещал события в зонах вооруженных конфликтов. За профессиональные заслуги он был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Ранее поступила информация о гибели военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева в Запорожской области во время выполнения редакционного задания. Также сообщалось о тяжелом ранении Юрия Войткевича. Зуев погиб в результате атаки со стороны украинского беспилотного летательного аппарата.
