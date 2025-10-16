16 октября 2025

Стало известно состояние тяжелораненого военкора Войткевича

Военкору Войткевичу проводят операцию
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тяжелораненому военному корреспонденту проводят операцию
Тяжелораненому военному корреспонденту проводят операцию Фото:

Военному корреспонденту Юрию Войткевичу, получившему тяжелое ранение, в настоящее время оказывают хирургическую помощь, после чего его планируется транспортировать в Москву. Об этом заявил гендиректор Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.  

«Юрий Войткевич получил ранение и сейчас проходит операцию. Ранение тяжелое, однако угрозы для жизни, по всей видимости, нет. После завершения медицинских процедур его перевезут в Москву», — заявил Киселев в эфире телеканала «Россия 24».

Юрий Войткевич является сотрудником РИА Новости с многолетним опытом работы, неоднократно освещал события в зонах вооруженных конфликтов. За профессиональные заслуги он был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее поступила информация о гибели военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева в Запорожской области во время выполнения редакционного задания. Также сообщалось о тяжелом ранении Юрия Войткевича. Зуев погиб в результате атаки со стороны украинского беспилотного летательного аппарата.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военному корреспонденту Юрию Войткевичу, получившему тяжелое ранение, в настоящее время оказывают хирургическую помощь, после чего его планируется транспортировать в Москву. Об этом заявил гендиректор Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.   «Юрий Войткевич получил ранение и сейчас проходит операцию. Ранение тяжелое, однако угрозы для жизни, по всей видимости, нет. После завершения медицинских процедур его перевезут в Москву», — заявил Киселев в эфире телеканала «Россия 24». Юрий Войткевич является сотрудником РИА Новости с многолетним опытом работы, неоднократно освещал события в зонах вооруженных конфликтов. За профессиональные заслуги он был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Ранее поступила информация о гибели военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева в Запорожской области во время выполнения редакционного задания. Также сообщалось о тяжелом ранении Юрия Войткевича. Зуев погиб в результате атаки со стороны украинского беспилотного летательного аппарата.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...