Умер легендарный исполнитель группы Kiss

Пол Дэниел «Эйс» Фрейли, соучредитель и легендарный гитарист рок-группы Kiss, скончался в возрасте 74 лет от травм, полученных при падении месяц назад. О его смерти сообщила семья музыканта, отметив, что его последние минуты прошли в окружении любящих близких.
«Масштабы его ухода из жизни огромны и непостижимы. Память об Эйсе, отражающая все его невероятные жизненные достижения, будет жить вечно!» — говорится в заявлении семьи.
Фрейли, известный как «Космический ас», был ключевой фигурой в становлении театрального имиджа Kiss, чьи лица оставались загадкой для фанатов более десяти лет. Он присоединился к основателям группы Полу Стэнли и Джину Симмонсу в 1972 году и участвовал в ее самых успешных периодах, покинув коллектив в 1982 году для сольной карьеры, но вернувшись на время масштабного воссоединения в 1996-2002 годах.
Его сольный альбом 1978 года с хитом «New York Groove» многие поклонники считают лучшим среди релизов участников Kiss. Родом из Бронкса, Фрейли, никогда не бравший уроков игры на гитаре, прошел путь от местных групп до мировой славы, а его уникальный стиль и образ навсегда изменили лицо рок-музыки.
