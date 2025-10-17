Посчитано, какая у россиян будет пенсия через три года

Средняя страховая пенсия в России к 2028 году вырастет на четверть и достигнет 30 тысяч рублей, но при этом будет в четыре раза ниже средней зарплаты, составляя лишь 23% от ее уровня. Это следует из заключения Счетной палаты на проект бюджета Соцфонда.
«Средняя страховая пенсия в России к 2028 году увеличится на четверть и достигнет 30 тысяч рублей, однако разрыв с зарплатами сохранится. К 2028 году средняя пенсия составит 29,4 тысячи рублей, а для неработающих пенсионеров — 30,7 тысячи рублей. Рост будет обеспечен за счет ежегодной индексации: на 7,6% в 2026 году и двукратного повышения в 2027-2028 годах», — передают «Известия» со ссылкой на заключение Счетной палаты.
Параллельно будет расти и средняя зарплата — с 100 тысяч рублей в 2025 году до 125 тысяч рублей в 2028 году. В результате соотношение пенсии к зарплате продолжит снижаться, достигнув к 2028 году 23,5% при рекомендуемом Международной организацией труда уровне не менее 40%. Это означает, что пенсия будет примерно в четыре раза меньше средней зарплаты.
В Минтруде пояснили, что рост пенсий напрямую зависит от динамики зарплат, поскольку страховые взносы формируются из фонда оплаты труда. Эксперты отмечают, что рост выплат в условиях кадрового дефицита опережает инфляцию, однако значительный разрыв между пенсиями и зарплатами сохранится в ближайшие годы.
Ранее в первом полугодии 2025 года средняя пенсия в России составляла 23 тысячи рублей, что было менее четверти от средней заработной платы, и это стало минимальным соотношением за последние 17 лет. По данным Росстата и Счетной палаты, доля пенсий по отношению к зарплатам снижалась на фоне опережающего роста доходов работающих граждан по сравнению с индексацией пенсионных выплат.
