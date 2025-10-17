Офицер ВСУ застрелил подчиненного за жалобу на вымогательство

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) застрелил подчиненного после того, как тот пожаловался родственникам на вымогательство денег. Об этом сообщил пленный военнослужащий ВСУ Виктор Мовчан.
«Видео показывали, где офицер застрелил своего солдата. Он сначала требовал от своего подчиненного деньги. Тот ему деньги давал, а потом поехал в отпуск и дома рассказал все жене. Жена пошла и заявила где-то, что вот такой-то [у мужа] забирает деньги, зарплату и боевые [выплаты]. Солдат этот приехал из отпуска <…> и офицер подошел к нему с пистолетом и выстрелил в голову», — рассказал Виктор Мовчан, служивший в 34-м батальоне 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Цитата по ТАСС.
Мовчан пояснил, что среди военнослужащих ВСУ вымогательство денежных средств встречается регулярно. По словам пленного, офицеры требуют у солдат часть заработной платы и боевых выплат, угрожая проблемами по службе. Мовчан также отметил, что за восемь месяцев ему не удалось добиться ротации или помощи от командования, несмотря на многочисленные просьбы. В результате он оказался в подвале здания в Волчанске Харьковской области без воды и пищи, после чего был вынужден сдаться в плен вместе с сослуживцем.
