На перегоне в Пермском крае пассажир лишился 40 тысяч рублей во сне

Житель Тулы осужден к исправительным работам за кражу 40 тысяч рублей у спящего пассажира в поезде «Чита-Москва» на территории Пермского края. С материалами дела знакомит Кунгурский городской суд.
«Кунгурский городской суд Пермского края вынес приговор 39-летнему жителю Тулы, признанному виновным в краже денег у спящего пассажира в поезде. Установлено, что в декабре 2024 года мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения в вагоне поезда „Чита-Москва“, похитил 40 тысяч рублей из внутреннего кармана куртки спящего пассажира. Преступление было совершено на перегоне между станциями Первоуральск и Кунгур. Сразу после прибытия на станцию Кунгур злоумышленник скрылся и распорядился похищенными деньгами», — говорится на странице суда во «ВКонтакте».
Учитывая смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих, суд назначил осужденному наказание в виде исправительных работ сроком на один год и четыре месяца с удержанием 10% заработка в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее Кунгурский городской суд уже рассматривал дела, связанные с хищением денежных средств: так, в 2025 году суд признал виновными приемных родителей из Кунгура, инсценировавших ограбление своей воспитанницы ради получения ее алиментов. Тогда приговор также был оставлен без изменений вышестоящей инстанцией, а похищенная сумма взыскана с осужденных в полном объеме.
