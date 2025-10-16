16 октября 2025

На перегоне в Пермском крае пассажир лишился 40 тысяч рублей во сне

Суд приговорил туляка за кражу в поезде на участке железной дороги в Прикамье
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пассажир поезда «Чита-Москва» лишился 40 тысяч рублей из-за карманника
Пассажир поезда «Чита-Москва» лишился 40 тысяч рублей из-за карманника Фото:

Житель Тулы осужден к исправительным работам за кражу 40 тысяч рублей у спящего пассажира в поезде «Чита-Москва» на территории Пермского края. С материалами дела знакомит Кунгурский городской суд. 

«Кунгурский городской суд Пермского края вынес приговор 39-летнему жителю Тулы, признанному виновным в краже денег у спящего пассажира в поезде. Установлено, что в декабре 2024 года мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения в вагоне поезда „Чита-Москва“, похитил 40 тысяч рублей из внутреннего кармана куртки спящего пассажира. Преступление было совершено на перегоне между станциями Первоуральск и Кунгур. Сразу после прибытия на станцию Кунгур злоумышленник скрылся и распорядился похищенными деньгами», — говорится на странице суда во «ВКонтакте».

Учитывая смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих, суд назначил осужденному наказание в виде исправительных работ сроком на один год и четыре месяца с удержанием 10% заработка в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее Кунгурский городской суд уже рассматривал дела, связанные с хищением денежных средств: так, в 2025 году суд признал виновными приемных родителей из Кунгура, инсценировавших ограбление своей воспитанницы ради получения ее алиментов. Тогда приговор также был оставлен без изменений вышестоящей инстанцией, а похищенная сумма взыскана с осужденных в полном объеме.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Тулы осужден к исправительным работам за кражу 40 тысяч рублей у спящего пассажира в поезде «Чита-Москва» на территории Пермского края. С материалами дела знакомит Кунгурский городской суд.  «Кунгурский городской суд Пермского края вынес приговор 39-летнему жителю Тулы, признанному виновным в краже денег у спящего пассажира в поезде. Установлено, что в декабре 2024 года мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения в вагоне поезда „Чита-Москва“, похитил 40 тысяч рублей из внутреннего кармана куртки спящего пассажира. Преступление было совершено на перегоне между станциями Первоуральск и Кунгур. Сразу после прибытия на станцию Кунгур злоумышленник скрылся и распорядился похищенными деньгами», — говорится на странице суда во «ВКонтакте». Учитывая смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих, суд назначил осужденному наказание в виде исправительных работ сроком на один год и четыре месяца с удержанием 10% заработка в доход государства. Приговор не вступил в законную силу. Ранее Кунгурский городской суд уже рассматривал дела, связанные с хищением денежных средств: так, в 2025 году суд признал виновными приемных родителей из Кунгура, инсценировавших ограбление своей воспитанницы ради получения ее алиментов. Тогда приговор также был оставлен без изменений вышестоящей инстанцией, а похищенная сумма взыскана с осужденных в полном объеме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...