16 октября 2025

Трассу М-5 «Урал» в Челябинской области заметает снегом. Видео

Движение на трассе, несмотря на снегопад, пока рабочее
Движение на трассе, несмотря на снегопад, пока рабочее

В Челябинской области трассу М-5 «Урал» около Златоуста заметает снегом. Об этом водителей предупредили сотрудники регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. 

«На 1737 километре (Златоустовский городской округ — прим. URA.RU) автодороги Москва-Челябинск идут осадки в виде снега. Уважаемые водители, соблюдайте правила дорожного движения», — обратились к автолюбителям сотрудники ведомства в telegram-канале. Обледенения на проезжей части нет. 

В Челябинской области в начале недели в горнозаводской зоне также наблюдался снегопад. Движение из-за погоды было затруднено в обоих направлениях на трассе М-5 «Урал» около Златоуста.

