В Челябинской области трассу М-5 «Урал» около Златоуста заметает снегом. Об этом водителей предупредили сотрудники регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«На 1737 километре (Златоустовский городской округ — прим. URA.RU) автодороги Москва-Челябинск идут осадки в виде снега. Уважаемые водители, соблюдайте правила дорожного движения», — обратились к автолюбителям сотрудники ведомства в telegram-канале. Обледенения на проезжей части нет.
В Челябинской области в начале недели в горнозаводской зоне также наблюдался снегопад. Движение из-за погоды было затруднено в обоих направлениях на трассе М-5 «Урал» около Златоуста.
