Боевики ВСУ обвинили командование в бессмысленных приказах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украинские военнослужащие заявляют о некомпетентности командиров
Украинские военнослужащие заявляют о некомпетентности командиров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские боевики на константиновском участке массово просят перевод в другие части. Они заявляют о бессмысленных приказах, об этом сообщили СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Многие украинские военные, выполняющие задачи на константиновском участке, пытаются перевестись в другие подразделение из-за бессмысленных приказов и некомпетентности командиров, которые, в свою очередь, пытаются залатать дыры человеческими жизнями», — цитирует РИА Новости собеседника. Он подчеркнул, что военные ВСУ заявляют о тактической неграмотности и самоуправстве командиров, что приводит к неоправданным потерям.

Источник добавил, что украинские военные остаются в безвыходной ситуации, так как попытка перевода в другую бригаду приводит к якобы преследованию командования. «Они вынуждены либо подчиняться некомпетентным приказам, или подвергаться давлению за желание покинуть подразделение», — сказал он.

В ночь на 17 октября силами ПВО сбиты 61 украинский БПЛА над регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Опасность атаки БПЛА объявили в Краснодарском крае. Также режим объявлен в Татарстане, Пензенской, Тульской, Брянской и Липецкой областях. По информации Росавиации, на фоне этого закрыты девять аэропортов. Последние новости о налетах беспилотников ВСУ на регионы РФ — в трансляции URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские боевики на константиновском участке массово просят перевод в другие части. Они заявляют о бессмысленных приказах, об этом сообщили СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах. «Многие украинские военные, выполняющие задачи на константиновском участке, пытаются перевестись в другие подразделение из-за бессмысленных приказов и некомпетентности командиров, которые, в свою очередь, пытаются залатать дыры человеческими жизнями», — цитирует РИА Новости собеседника. Он подчеркнул, что военные ВСУ заявляют о тактической неграмотности и самоуправстве командиров, что приводит к неоправданным потерям. Источник добавил, что украинские военные остаются в безвыходной ситуации, так как попытка перевода в другую бригаду приводит к якобы преследованию командования. «Они вынуждены либо подчиняться некомпетентным приказам, или подвергаться давлению за желание покинуть подразделение», — сказал он. В ночь на 17 октября силами ПВО сбиты 61 украинский БПЛА над регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Опасность атаки БПЛА объявили в Краснодарском крае. Также режим объявлен в Татарстане, Пензенской, Тульской, Брянской и Липецкой областях. По информации Росавиации, на фоне этого закрыты девять аэропортов. Последние новости о налетах беспилотников ВСУ на регионы РФ — в трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...