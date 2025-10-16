В Челябинской области найден загадочно пропавший в августе дальнобойщик из Чебоксар

В Челябинской области найден загадочно пропавший два месяца назад после ДТП дальнобойщик из Чебоксар Евгений Кудряшов. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда. Тело мужчины обнаружено в лесу.
«Найден. Погиб», — сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Челябинской области в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
По данным URA.RU, тело мужчины в лесу обнаружил случайный охотник. Погибший найден в нескольких километрах от места ДТП. Смерть не носит криминального характера, сообщили URA.RU в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по региону.
44-летний дальнобойщик Кудряшов из Чебоксар пропал в Челябинской области 18 августа в 8:06 на трассе М-5 «Урал». Мужчина вез груз в Москву и около Усть-Катава попал в ДТП — он съехал с дороги в кювет, где столкнулся с деревом. Со слов очевидцев, от помощи отказался. Прибывшие в 8:25 сотрудники ГАИ Кудряшева в машине не обнаружили. При этом, в транспорте остались его телефон, банковские карты и все документы.
Супруга Алена подозревала, что мужа похитили. «Я его знаю 24 года, раньше он никогда не пропадал, для нас это просто шок. Цена груза, который он вез, небольшая, чтобы из-за этого что-то с собой сделать», — сообщила ранее URA.RU Алена. Она предположила, что мужа увезли в неизвестном направлении.
