16 октября 2025

В Екатеринбурге увольняют начмеда легендарного института кардиологии

В Екатеринбурге вслед за главврачом Габинским уходит его зам Фрейдлин
© Служба новостей «URA.RU»
Марина Самуиловна Фрейдлин лечит пациентов 48 лет
Марина Самуиловна Фрейдлин лечит пациентов 48 лет

Из Уральского института кардиологии увольняют заместителя главврача по лечебной работе, доктора медицинских наук, профессора Марину Фрейдлин. Как и бывший шеф Ян Габинский, она всю жизнь проработала в центре. Информацию URA.RU сообщил источник и подтвердила сама Фрейдлин. 

«Да, это так. Исполняющий обязанности главного врача сообщил, что свердловский минздрав мне предложил уволиться. Я дорабатываю до 31 октября и ухожу», — сказала Фрейдлин. 

В кардиоцентр она пришла работать в 1977 году после окончания медицинского института. Как и у ее прежнего руководителя Габинского, у Фрейдлин одна запись в трудовой книжке. Нынче ей, как и бывшему шефу, исполняется 73 года. 

«О том, что я чувствую, говорить не буду. Ян Львович очень старался для пациентов, развивал институт. Надеюсь, удастся сохранить хотя бы что-то от того, что ему удалось выстроить», — добавила она. 

Фрейдлин призналась, что уже получила несколько предложений от частных клиник, где ее хотят видеть своим кардиологом. Ответа она пока не дала. 

Об отставке Габинского стало известно 7 октября. В свердловском минздраве заявили, что 73-летний профессор не может занимать свой пост в силу возраста. Для коллектива новость стала шоком, сотрудники обратились к президенту Владимиру Путину. Исполняющим обязанности главврача назначен анестезиолог-реаниматолог Андрей Лозовский. 

