В Екатеринбурге увольняют начмеда легендарного института кардиологии

Из Уральского института кардиологии увольняют заместителя главврача по лечебной работе, доктора медицинских наук, профессора Марину Фрейдлин. Как и бывший шеф Ян Габинский, она всю жизнь проработала в центре. Информацию URA.RU сообщил источник и подтвердила сама Фрейдлин.
«Да, это так. Исполняющий обязанности главного врача сообщил, что свердловский минздрав мне предложил уволиться. Я дорабатываю до 31 октября и ухожу», — сказала Фрейдлин.
В кардиоцентр она пришла работать в 1977 году после окончания медицинского института. Как и у ее прежнего руководителя Габинского, у Фрейдлин одна запись в трудовой книжке. Нынче ей, как и бывшему шефу, исполняется 73 года.
«О том, что я чувствую, говорить не буду. Ян Львович очень старался для пациентов, развивал институт. Надеюсь, удастся сохранить хотя бы что-то от того, что ему удалось выстроить», — добавила она.
Фрейдлин призналась, что уже получила несколько предложений от частных клиник, где ее хотят видеть своим кардиологом. Ответа она пока не дала.
Об отставке Габинского стало известно 7 октября. В свердловском минздраве заявили, что 73-летний профессор не может занимать свой пост в силу возраста. Для коллектива новость стала шоком, сотрудники обратились к президенту Владимиру Путину. Исполняющим обязанности главврача назначен анестезиолог-реаниматолог Андрей Лозовский.
