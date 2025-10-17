ВСУ потеряли до половины личного состава при неудачной контратаке в Сумской области

ВСУ потеряли половину штурмовой группы 225-го полка в районе Алексеевки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
При попытке контратаковать у Алексеевки ВСУ потерпели неудачу
При попытке контратаковать у Алексеевки ВСУ потерпели неудачу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины предприняли попытку контратаки у населенного пункта Алексеевка в Сумской области, но понесли серьезные потери. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«На сумском направлении ВСУ попытались провести контратаку в направлении Алексеевки силами 225-го отдельного штурмового полка», — заявили ТАСС источники. Разведке удалось своевременно выявить выдвижение штурмовой группы противника. В результате проведения комплексного огневого воздействия наступление было сорвано. Противник потерял до половины личного состава подразделения, после чего оставшиеся бойцы были вынуждены отойти на исходные позиции.

По данным силовых структур, 225-й штурмовой полк ВСУ ранее участвовал во вторжении в Курскую область, а в настоящее время действует на территории Сумской области. Российская сторона отмечает, что бойцы этого подразделения регулярно сдаются в плен силам группировки «Север».

Ранее сообщалось, что командование 71-й егерской бригады Вооруженных сил Украины приняло решение ликвидировать штурмовое подразделение, в состав которого входили военнослужащие, отказавшиеся выполнять приказы, а также лица, мобилизованные принудительно. Как сообщили в российских силовых структурах, инцидент произошел на сумском направлении. В результате боевого столкновения один украинский военнослужащий был взят в плен.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины предприняли попытку контратаки у населенного пункта Алексеевка в Сумской области, но понесли серьезные потери. Об этом сообщили в российских силовых структурах. «На сумском направлении ВСУ попытались провести контратаку в направлении Алексеевки силами 225-го отдельного штурмового полка», — заявили ТАСС источники. Разведке удалось своевременно выявить выдвижение штурмовой группы противника. В результате проведения комплексного огневого воздействия наступление было сорвано. Противник потерял до половины личного состава подразделения, после чего оставшиеся бойцы были вынуждены отойти на исходные позиции. По данным силовых структур, 225-й штурмовой полк ВСУ ранее участвовал во вторжении в Курскую область, а в настоящее время действует на территории Сумской области. Российская сторона отмечает, что бойцы этого подразделения регулярно сдаются в плен силам группировки «Север». Ранее сообщалось, что командование 71-й егерской бригады Вооруженных сил Украины приняло решение ликвидировать штурмовое подразделение, в состав которого входили военнослужащие, отказавшиеся выполнять приказы, а также лица, мобилизованные принудительно. Как сообщили в российских силовых структурах, инцидент произошел на сумском направлении. В результате боевого столкновения один украинский военнослужащий был взят в плен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...