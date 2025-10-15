Командование ВСУ бросило на «обнуление» отряд отказников под Сумами: карта СВО на 15 октября

Командиры бригады ВСУ решили избавиться от отряда отказников в Сумской области
Командиры 71-й бригады ВСУ решили избавиться от группы отказников
Командиры 71-й бригады ВСУ решили избавиться от группы отказников
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командование 71-й егерской бригады ВСУ решило устранить штурмовую группу, состоящую из отказников и граждан, мобилизованных принудительно. Инцидент произошел на сумском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах РФ. В ходе боестолкновения был взят в плен украинский военнослужащий.

По его словам, он находился в лесополосе вблизи населенного пункта Алексеевка более суток с тяжелым ранением — оторванной рукой. Российские военные обнаружили его и оказали необходимую первую медицинскую помощь. Пленный отметил, что неоднократные обращения к командованию с просьбой об эвакуации были проигнорированы. Ход боевых действий и карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Запорожский фронт

На запорожском фронте продолжаются интенсивные боевые столкновения в районах Приморского и Степногорска. По сообщениям военкоров, отмечаются активные ответные действия со стороны ВСУ.

Донецкий фронт

Южно-донецкое направление

На южно-донецком направлении продолжаются интенсивные боевые столкновения. Военные telegram-каналы пишут о боях ВС РФ и ВСУ в районе населенных пунктов Полтавка, Успеновка и Великомихайловка.

Красноармейское направление

Российские войска продолжают наступательные действия. Минобороны РФ заявило об установлении контроля над населенным пунктом Балаган, расположенным в пригороде Мирнограда. Бои распространились на территорию самого Мирнограда. На добропольском участке российские силы ведут наступление в районе Родинского, а также осуществляют штурм населенного пункта Шахово с нескольких направлений одновременно. Боестолкновения продолжаются в районах Нового Шахово, Никаноровки и Дорожного.

Константиновское направление

На константиновском направлении российские подразделения продолжают наступление в сторону южных окраин Константиновки. На восточном участке фронта ВС РФ увеличивают зону контроля в районах населенных пунктов Белая Гора и Плещеевка.

Краснолиманское направление

На краснолиманском направлении российские вооруженные силы осуществляют продвижение вдоль железнодорожной линии в сторону Красного Лимана в районе населенного пункта Ямполь. Вблизи Дроновки формируется плацдарм, предназначенный для последующего форсирования реки Северский Донец в направлении Северска.

Харьковский фронт

Российские военные уничтожили производственный цех по сборке FPV-дронов, расположенный в Харькове. Об этом РИА Новости рассказал источник, близкий к силовым структурам. По его словам, на предприятии выпускались БПЛА, которые впоследствии поставлялись украинским подразделениям, занимающимся беспилотной авиацией.

Купянское направление

В районе Радьковки на купянском направлении украинские войска предпринимают контратакующие действия. Тем не менее, российские вооруженные силы продолжают наступление в районе Купянска, достигая определенных тактических успехов.

Кроме того, в области стартовала очередная волна эвакуации — украинские власти в экстренном порядке организуют вывоз сотен семей из населенных пунктов, расположенных вблизи Купянска. Как сообщил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов, такое решение связано с существенным ухудшением ситуации на линии фронта, где ВСУ утрачивают свои позиции.

Волчанское направление

На волчанском направлении российские военные продолжают наступление как в пределах Волчанска, так и в лесистой местности, расположенной к западу от города. На участке в районе Великого Бурлука подразделения ВС РФ закрепились в лесном массиве, находящемся южнее населенного пункта Отрадное.

Сумское направление

В районе Кондратовки на сумском направлении штурмовые подразделения морской пехоты группировки войск «Север» продвинулись вглубь лесополосы на 150 метров. В то же время в Алексеевке отмечалась активность со стороны ВСУ, о чем сообщили в военных telegram-каналах.

Херсонский фронт

В результате обстрела ВСУ по населенному пункту Новая Збурьевка на херсонском направлении погибла женщина в возрасте 80 лет. Кроме того, в районе Чернянки получил ранения мужчина. Украинская сторона также подвергла артиллерийским ударам Алешки, Великую Лепетиху, Великие Копани, Голую Пристань, Каховку, Князе-Григорьевку, Корсунку, Малую Лепетиху, Новую Каховку, Ольгинку, Пролетарку и Старую Маячку. Российская авиация, в свою очередь, наносит удары по позициям ВСУ на противоположном берегу.

Также РИА Новости пишут, что российские военнослужащие установили контроль над островом Переяславский. В ходе операции были задействованы подразделения штурмовиков из состава 205-й гвардейской мотострелковой бригады группировки «Днепр» ВС РФ.  

