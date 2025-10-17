Иноагент Макаревич с начала СВО заработал в России порядка 5 млн рублей

В сентябре 2022 года Минюст признал Макаревича иностранным агентом
В сентябре 2022 года Минюст признал Макаревича иностранным агентом Фото:

С начала спецоперации РФ на Украине певец Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) заработал в России около 5 миллионов рублей. Информация об этом появилась в соцсетях.

«71-летний лидер „Машины времени“ заработал 4 854 402 рублей на вкладах в российских банках за почти три года. Помимо этого певец продолжает получать пенсию в России — почти 90 тысяч рублей», — пишет telegram-канал SHOT. По данным канала, также Макаревич* получает доплаты: 41 955 рублей — за народного артиста РФ и 29 119 рублей — за орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

В апреле Макаревич* пообещал дать «бешеный концерт» в Киеве после завершения конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что концертов в РФ проводить не собирается. Такое заявление музыкант сделал в частной беседе, снятой на видео в Израиле.

Собеседник поинтересовался, испытывает ли музыкант чувство вины перед гражданами РФ за свои оскорбления. В ответ он заявил, что у него нет желания видеть своих соотечественников. В итоге артист оборвал диалог, грубо послав мужчину. Как сейчас живет Макаревич*, почему выступает против спецоперации, но при этом не хочет спонсировать ВСУ — в материале URA.RU.

*Андрей Макаревич признан Минюстом РФ лицом, выполняющим функции иностранного агента.

{{author.id ? author.name : author.author}}
