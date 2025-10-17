В Сочи отбили нападение украинских беспилотников: подробности ночной атаки

В Сочи средства ПВО отразили ракетную атаку и нападение дронов ВСУ
Над акваторией Черного моря уничтожено шесть БПЛА, сообщили в Минобороны России
Над акваторией Черного моря уничтожено шесть БПЛА, сообщили в Минобороны России Фото:
Прошедшей ночью, 17 октября, украинские беспилотники пытались ударить по Сочи. Средства ПВО отразили атаку на город. Об этом сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.

На фоне атаки в отелях на федеральной территории «Сириус» сработали системы оповещения населения. Из некоторых гостиниц были эвакуированы туристы, а студентам «Сириуса» пришлось провести ночь в подвале общежития. Кроме того, ночью была ограничена работа аэропорта. Что известно о ночной атаке БПЛА на Сочи 17 октября — в материале URA.RU.

Угроза атаки беспилотников

Обострение ситуации на юге страны началось поздним вечером 16 октября. В Краснодарском крае был введен режим повышенной готовности, а в аэропорту Краснодара началось действие режима «Ковер», предусматривающего временные ограничения на выполнение авиарейсов.

Вскоре тревога затронула и прибрежные районы. В период с 23:00 до 05:00 утра по мск системы оповещения в Сочи и на федеральной территории «Сириус» несколько раз переходили в активный режим. На территории всего Большого Сочи — от Лазаревского до Адлера, а также в «Сириусе» — включались сирены и передавались речевые сообщения о «беспилотной угрозе», в которых жителям предписывалось немедленно укрыться. В 02:15 мск мэр города Андрей Прошунин сообщил об опасности, связанной с БПЛА.

Ракетная опасность

Рано утром, в 04:55 мск, глава Сочи опубликовал сообщение, что средства ПВО в городе отражают ракетную атаку. Жителей и гостей города призвали ни в коем случае не выходить на улицу. Также Прошунин предупредил о действующем запрете фото- и видеосъемки работы противовоздушного комплекса и сбитых украинских беспилотников.

Принятые меры в связи с атакой на Сочи

Ночью на федеральной территории «Сириус» была проведена экстренная эвакуация туристов из ряда отелей. Как сообщают местные паблики в Telegram, данная мера была принята после того, как в гостиницах неоднократно срабатывали сирены, а постояльцам рекомендовалось для собственной безопасности занимать положение лежа на полу.

Студенты, проживающие в общежитии «Гамма Сириус», вынуждены были эвакуироваться в связи с объявленной угрозой опасности БПЛА. Учащиеся были перемещены в подвалы, где и провели остаток ночи.

В целях безопасности Росавиация приняла решение о введении временных ограничений на прием и отправку воздушных судов в аэропортах Краснодара и Сочи. В результате данных мер последний оказался полностью закрыт для авиасообщения. Как сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале, один из рейсов, направлявшихся в Сочи, был вынужден совершить посадку на запасном аэродроме.

Ситуация нормализовалась к утру

Рано утром Прошунин сообщил, что в Сочи отменена угроза ракетной и беспилотной атак. Опасности для горожан и туристов нет. Информации о пострадавших и разрушениях не публиковалось.

Ближе к утру ограничения были сняты и в аэропортах Краснодара и Сочи. Минобороны РФ в своей официальной сводке сообщило, что над акваторией Черного моря за ночь сбито шесть дронов ВСУ.

