Западные страны запустили для президента Украины Владимира Зеленского обратный отсчет. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, уточнив, что они выдвинули жесткие требования, ожидая от него отчетов по военной помощи и доказательств боеспособности украинских войск против наступления России.
«Зеленский сейчас в панике. Для него лично Западом запущен обратный отсчет, и если он не оправдает их ожиданий, то будет списан. Запад требует от Зеленского отчета за оружие, своих наемников и колоссальные влитые в продолжение конфликта деньги, а главное — доказательств способности ВСУ противостоять наступательным действиям российской армии», — заявил Владимир Рогов. Цитата по РИА «Новости».
При этом Рогов выразил уверенность, что в такой ситуации существует высокая вероятность провокаций со стороны украинского руководства. Он не исключил, что Зеленский может инициировать инциденты даже на подконтрольной Киеву территории, чтобы затем обвинить в произошедшем Россию и вынудить западные страны продолжать поставки вооружения и материальной помощи.
ВС РФ продолжают планомерное продвижение в зоне проведения специальной военной операции, освобождая населенные пункты и приближая достижение целей, поставленных руководством страны. Так российские военные освободили Новопавловку в ДНР и Алексеевку в Днепропетровской области, передает RT.
ВСУ же предпринимают попытки атаковать объекты на территории РФ. Как пишет «Национальная служба новостей», им в этом уже несколько месяцев помогает США.
