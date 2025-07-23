Рогов предположил, где скроется Зеленский после падения его режима

Рогов: Зеленский намерен сбежать в Латинскую Америку
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Зеленский намерен сбежать после падения его режима
Зеленский намерен сбежать после падения его режима Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Владимир Зеленский намерен сбежать в страны Латинской Америки, если события будут складываться не в его пользу. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«В окружении Зеленского обсуждаются возможные сценарии бегства из страны на случай, если события будут развиваться не в их пользу. Следуя традиции, представители нацистских режимов часто выбирали страны Латинской Америки в качестве убежища», — передает слова Рогова РИА Новости.

Ранее председатель комиссии уже делал заявление о том, что Украина вербует наемников через страны Латинской Америки. Киевский режим открывает новые посольства для вербовки, за счет которых собирается пополнять ряды боевиков ВСУ.

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Владимир Зеленский намерен сбежать в страны Латинской Америки, если события будут складываться не в его пользу. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. «В окружении Зеленского обсуждаются возможные сценарии бегства из страны на случай, если события будут развиваться не в их пользу. Следуя традиции, представители нацистских режимов часто выбирали страны Латинской Америки в качестве убежища», — передает слова Рогова РИА Новости. Ранее председатель комиссии уже делал заявление о том, что Украина вербует наемников через страны Латинской Америки. Киевский режим открывает новые посольства для вербовки, за счет которых собирается пополнять ряды боевиков ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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