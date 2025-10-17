В Чернигове подпольщики взорвали одну из основных вышек спецсвязи ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выведение вышки из строя нарушит управление и взаимодействие штаба с подразделениями на линии фронта
Выведение вышки из строя нарушит управление и взаимодействие штаба с подразделениями на линии фронта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Подпольщики взорвали станцию спецсвязи оперативного командования (ОК) «Север» ВСУ в Черниговской области. Об этом сообщил представитель движения Stop Grave.

«В главных ролях — группа акций прямого действия (АПД) и взорванная станция специальной связи, абонентом которой был штаб ОК „Север“ с мобилизованными из Черниговской области», — цитирует РИА Новости собеседника. По его словам, основной задачей было создать хаос, чтобы «мобилизованные насильно могли покинуть линию фронта и отправиться домой». Отмечается, что вывод из строи этого узла связи нарушит взаимодействие штаба с подразделениями линии фронта.

Ночью 17 октября силами ПВО сбиты 61 украинский БПЛА над регионами России. Опасность атаки БПЛА объявили в Краснодарском крае. Также режим объявлен в Татарстане, Пензенской, Тульской, Брянской и Липецкой областях. По данным Росавиации, из-за этого закрыты девять аэропортов. Последние новости о налетах беспилотников ВСУ на регионы РФ — в трансляции URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подпольщики взорвали станцию спецсвязи оперативного командования (ОК) «Север» ВСУ в Черниговской области. Об этом сообщил представитель движения Stop Grave. «В главных ролях — группа акций прямого действия (АПД) и взорванная станция специальной связи, абонентом которой был штаб ОК „Север“ с мобилизованными из Черниговской области», — цитирует РИА Новости собеседника. По его словам, основной задачей было создать хаос, чтобы «мобилизованные насильно могли покинуть линию фронта и отправиться домой». Отмечается, что вывод из строи этого узла связи нарушит взаимодействие штаба с подразделениями линии фронта. Ночью 17 октября силами ПВО сбиты 61 украинский БПЛА над регионами России. Опасность атаки БПЛА объявили в Краснодарском крае. Также режим объявлен в Татарстане, Пензенской, Тульской, Брянской и Липецкой областях. По данным Росавиации, из-за этого закрыты девять аэропортов. Последние новости о налетах беспилотников ВСУ на регионы РФ — в трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...