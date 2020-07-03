Компания в ЯНАО поплатилась за бунт вахтовиков

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В начале июня скандал дошел до заместителя генпрокурора России в УрФО Игоря Ткачева. После этого руководство «АКС» уладило конфликт с вахтовиками. 23 человека отправились домой, остальные 133 сотрудника согласились на продление вахты.

Ранее работники компании «АКС» (подрядчик проекта «Ямал СПГ»), которая обеспечивает Сабетту питанием и уборкой, обнародовали видеозапись , в которой рассказали, что руководство не произвело смены после трехмесячной вахты и игнорирует их просьбы и требования. На вопросы журналистов представители компании не ответили, однако после публикации URA.RU к ситуации подключилась окружная прокуратура .

Гендиректору компании внесено представление. Как уточнили в прокуратуре, в «АКС» прошли наказания виновных, три должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности. В отношении самой фирмы и ее руководителя возбуждены дела о нарушении трудовых прав, которые сейчас находятся на рассмотрении.

«Установлено, что при продлении срока вахты 131 работнику с ними не были заключены дополнительные соглашения. При этом сотрудники, отказавшиеся от продления работы, не были своевременно вывезены с места вахты», — рассказали в пресс-службе ведомства. Также, по данным прокуроров, иногда «АКС» не выплачивала вахтовикам зарплату в срок и опаздывала с расчетом при увольнении.

Генпрокуратура РФ закончила проверку компании «Арктик Катеринг Сервис», чьи сотрудники не могли добиться отправки домой из вахтового поселка Сабетта в ЯНАО. Надзорное ведомство нашло нарушения прав вахтовиков и привлекло гендиректора фирмы к ответственности. Об этом URA.RU сообщили в управлении Генпрокуратуры РФ в УрФО.

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