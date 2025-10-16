В Челябинске проведены рейды в рамках операции «Нелегал — 2025» на одном из рынков в Центральном районе города. Выявлено 15 административных правонарушений, в том числе в сфере трудовой миграции, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
«На одном из рынков в Центральном районе города Челябинска проведены рейдовые мероприятия в рамках операции „Нелегал-2025“. В ходе осуществления проверочных мероприятий выявлено и задокументировано 15 административных правонарушений, в том числе в сфере трудовой миграции», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Рейд проводился с применением беспилотной летательной техники. За четыре дня на территории Челябинска выявлено 117 административных правонарушений и 19 преступлений в сфере миграции. Мероприятия проводились совместно с сотрудниками ППСП, участковыми и сотрудниками отдела ОЭБиПК при поддержке подразделений ОМОН.
В Челябинске ранее сотрудники управления по вопросам миграции при содействии Росгвардии провели ряд рейдов по местам пребывания иностранных граждан. Операция «Нелегал — 2025» прошла на стройках, кафе и фермах. Одной из точек стала ферма по производству продуктов в СНТ «Садовод-Любитель 1».
