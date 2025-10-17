Во Франции рассказали, как Путин и Трамп унизили Макрона одним решением

Президент Франции Эммануэль Макрон может крайне негативно отреагировать на грядущую встречу российского лидера Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.
«Я знаю нескольких человек, которые будут в бешенстве <...> например, некий Эммануэль [Макрон] и некая [глава Еврокомиссии] Урсула [Фон дер Ляйен]! Саммит в стране ЕС! Какое унижение для них и для евроястребов», — написал Филиппо. Его пост опубликован в соцсети X.
Предстоящая встреча между Путиным и Трампом пройдет в Будапеште. Как сообщают источники издания The Telegraph, подготовительные мероприятия к предстоящему саммиту ведутся в ускоренном темпе. Предполагается, что переговоры между Путиным и Трампом могут состояться в ближайшем будущем — точная дата будет объявлена после завершения согласования всех организационных вопросов. Аналитики подчеркивают, что участие премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в роли посредника способствует укреплению его позиций внутри страны и затрудняет усилия Евросоюза по оказанию давления на Будапешт. Как пояснил помощник президента России Юрий Ушаков, ключевым пунктом переговоров лидеров станет урегулирование украинского кризиса.
