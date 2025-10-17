Слепая свадьба обернулась кошмаром: что известно о новом браке Даны Борисовой

Шокирующая новость пришла из мира шоу-бизнеса: телеведущая Дана Борисова и актер Владимир Тишко официально стали мужем и женой. Церемония бракосочетания прошла в рамках популярного шоу «Свадьба вслепую», однако за красивым телевизионным сюжетом скрываются настоящие страсти и скандальные откровения звездной пары. Однако за красивой церемонией последовали неожиданные откровения от обоих участников.
Как поженились Борисова и Тишко
Особенностью проекта стало то, что участники впервые увидели друг друга только у алтаря. Как призналась сама Борисова, этот момент стал для нее настоящим шоком: «Я ожидала увидеть мужчину совсем другого типа. Мне всегда нравились коренастые мужчины с животиком, а Владимир оказался слишком спортивным и поджарым».
Откровения новоиспеченных супругов шокировали поклонников. Владимир Тишко, известный участием в экстремальных проектах, не скрывает: «Пройти все испытания на „Выживалити“ было значительно проще, чем пережить первую неделю семейной жизни с Даной. Честно говоря, иногда вспоминал, как меня заживо закапывали в могилу — и те моменты казались настоящим отдыхом».
Не менее откровенна и Дана Борисова: «Мне пришлось буквально воспитывать из Владимира романтика. Он не умел делать комплименты, дарить цветы — абсолютно неотесанный в вопросах ухаживаний!».
Несмотря на все сложности, к концу съемок пара смогла найти общий язык. Как отмечают участники проекта, именно совместное проживание и ежедневное общение помогли им лучше узнать друг друга и найти точки соприкосновения.
Телезрители и поклонники с интересом наблюдают за развитием отношений новой звездной пары. Смогут ли Дана и Владимир построить крепкую семью или их брак останется лишь телевизионным экспериментом — покажет время.
Кто такая Дана Борисова
Для тех, кто следит за российским телевидением, Дана Борисова — персона узнаваемая. 45-летняя телеведущая начала карьеру еще в начале 2000-х годов, но настоящую известность получила благодаря участию в скандально известном проекте «Дом-2». В последующие годы она вела различные телепрограммы, появлялась в качестве эксперта в ток-шоу и даже пробовала себя в качестве актрисы.
Личная жизнь Борисовой всегда вызывала живой интерес у публики. До нынешнего замужества она состояла в браке с бизнесменом Андреем Трощенко, от которого у нее есть дочь. После развода телеведущая не раз говорила в интервью, что мечтает встретить достойного мужчину, но подчеркивала — идеальный партнер должен соответствовать ее строгим критериям.
Что известно о Владимире Тишко
Владимир Тишко — известный российский актер и телеведущий, чья карьера насчитывает не один десяток лет. 55-летний артист знаком зрителям по многочисленным телепроектам и ролям в кино, но не меньше публики интересует его личная жизнь. Известно, что у Тишко есть взрослая дочь Дарья от первого брака. Однако наибольшее внимание прессы и поклонников привлекали его длительные отношения с телеведущей Анфисой Чеховой — этот роман продолжался несколько лет и постоянно обсуждался в медиапространстве. Интересно, что несмотря на зрелый возраст и богатый жизненный опыт, Тишко до недавнего времени считался закоренелым холостяком. Как признавался сам артист, он долго не решался на серьезные отношения после расставания с Чеховой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.