16 октября 2025

В ХМАО за месяц рухнули зарплаты нефтяников

Зарплаты нефтяников ХМАО за месяц снизились на 25 тысяч рублей
Нефтяники ХМАО стали получать на 25 тысяч рублей меньше
Нефтяники ХМАО стали получать на 25 тысяч рублей меньше Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе резко снизились доходы работников нефтегазовой отрасли. Сотрудники нефтедобывающих компаний в июле получили в среднем по 162 871 рублю. Это на 25 тысяч меньше, чем в июне, сообщили URA.RU в Тюменьстате.

«Среднемесячная начисленная заработная плата в сфере добычи нефти и природного газа в июле 2025 года составила 162 871 рубль. Показатель равен 86,5% от средней оплаты труда в июне», — уточнили аналитики Тюменьстата.

Для сравнения, в июне нефтяники региона получали в среднем 188 329 рублей, а в мае — 173 216 рублей. Несмотря на снижение, зарплата на 9,4% больше, чем в прошлом году.

Ранее URA.RU писало, что в июне 2025 года среднемесячная зарплата работников нефтегазовой отрасли в ХМАО выросла до 188 тысяч рублей. Аналитики отметили, что югорские нефтяники зарабатывают на 27% больше, чем в среднем по региону.

