В ХМАО за месяц рухнули зарплаты нефтяников

В Ханты-Мансийском автономном округе резко снизились доходы работников нефтегазовой отрасли. Сотрудники нефтедобывающих компаний в июле получили в среднем по 162 871 рублю. Это на 25 тысяч меньше, чем в июне, сообщили URA.RU в Тюменьстате.
«Среднемесячная начисленная заработная плата в сфере добычи нефти и природного газа в июле 2025 года составила 162 871 рубль. Показатель равен 86,5% от средней оплаты труда в июне», — уточнили аналитики Тюменьстата.
Для сравнения, в июне нефтяники региона получали в среднем 188 329 рублей, а в мае — 173 216 рублей. Несмотря на снижение, зарплата на 9,4% больше, чем в прошлом году.
Ранее URA.RU писало, что в июне 2025 года среднемесячная зарплата работников нефтегазовой отрасли в ХМАО выросла до 188 тысяч рублей. Аналитики отметили, что югорские нефтяники зарабатывают на 27% больше, чем в среднем по региону.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!