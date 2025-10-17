Москалькова призвала к расследованию гибели военкора Зуева в Запорожской области

Международным организациям необходимо провести срочное, объективное и открытое расследование обстоятельств гибели военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.
«Призываю международные структуры к немедленному, непредвзятому и гласному расследованию гибели Ивана Зуева и ранения Юрия Войткевича и, наконец, вспомнить о своем мандате и выполнить его — без двойных стандартов и политической конъюнктуры», — написала Москалькова в своем telegram-канале.
Москалькова подчеркнула, что каждый подобный трагический инцидент представляет собой вызов не только для России, но и для всего мирового сообщества, заявляющего защиту свободы слова и обеспечение безопасности журналистов в числе приоритетных ценностей. Кроме того, она выразила недоумение по поводу отсутствия публичных заявлений от Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, а также подчеркнула молчание Верховного комиссара ООН по правам человека в ситуациях, когда погибают люди, обладающие правом выполнять свою профессиональную деятельность без угрозы для жизни.
Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев скончался в Запорожской области во время выполнения редакционного задания. В результате атаки украинского беспилотника он получил смертельные ранения, тяжелые травмы также были нанесены военкору Юрию Войткевичу. Следственный комитет начал уголовное расследование по факту гибели Зуева. Организация ЮНЕСКО выступила с призывом осудить убийство журналиста. Смерть Ивана Зуева вызвала широкий отклик среди его коллег и представителей политических кругов, подробнее об этом читайте в материале URA.RU.
