МИД КНР осудил удар ВСУ по военкорам РИА «Новости»

МИД КНР выступил против нападений на журналистов, а также призвало обеспечить защиту для СМИ. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
«Китай последовательно выступает против насилия в отношении журналистов и настоятельно призывает обеспечить эффективную защиту личной безопасности работников СМИ, чтобы предотвратить повторение подобных трагедий», — заявил Цзянь. Его слова передает ТАСС. МИД Китайской Народной республики прокомментировало ранее произошедшую трагедию с журналистом Иваном Зуевым.
Ранее военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области в результате удара украинского беспилотника, его коллега Юрий Войткевич получил тяжелое ранение. Это уже третий случай гибели сотрудника редакции РИА Новости в зоне конфликта, а профессионализм Зуева отмечался государственными наградами и благодарностью президента России. Российские власти и общественные деятели связывают подобные атаки с попытками Киева препятствовать распространению информации о происходящем на фронте.
