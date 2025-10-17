МИД КНР осудил удар ВСУ по военкорам РИА «Новости»

Китай выступил против насилия по отношению к журналистам, заявил Цзянь
Китай выступил против насилия по отношению к журналистам, заявил Цзянь Фото:
новость из сюжета
В Запорожской области погиб военкор РИА Новости Иван Зуев

МИД КНР выступил против нападений на журналистов, а также призвало обеспечить защиту для СМИ. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Китай последовательно выступает против насилия в отношении журналистов и настоятельно призывает обеспечить эффективную защиту личной безопасности работников СМИ, чтобы предотвратить повторение подобных трагедий», — заявил Цзянь. Его слова передает ТАСС. МИД Китайской Народной республики прокомментировало ранее произошедшую трагедию с журналистом Иваном Зуевым.

Ранее военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области в результате удара украинского беспилотника, его коллега Юрий Войткевич получил тяжелое ранение. Это уже третий случай гибели сотрудника редакции РИА Новости в зоне конфликта, а профессионализм Зуева отмечался государственными наградами и благодарностью президента России. Российские власти и общественные деятели связывают подобные атаки с попытками Киева препятствовать распространению информации о происходящем на фронте.

{{author.id ? author.name : author.author}}
