«Мы немного похулиганили»: Shaman рассказал о новом треке с Лепсом. Видео

Shaman записал новую песню вместе с Лепсом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Shaman записал совместную с Григорием Лепсом песню
Shaman записал совместную с Григорием Лепсом песню Фото:

Российский певец Ярослав Дронов (Shaman), совместно с артистом Григорием Лепсом, записал новый трек. Песня получила название «Она не скажет „Да!“». Об этом Дронов сообщил в своем telegram-канале. Причем комментируя трек, Дронов отметил, что во время написания текста они с Лепсом «немного похулиганили» и записали клип о разбитом мужском сердце в доме Лепса.

«Мы немного похулиганили с Григорием Лепсом: записали новую песню „Она не скажет „Да!“. Она, конечно, о любви. Точнее, о том, что остается после нее… А еще мы сняли на песню клип у Григория дома, в котором чуть-чуть приоткрыли тайны мужского разбитого сердца“, — написал Shaman на своем канале. Песня в жанре поп-рок, по мнению авторов, отражает мужской характер, передает Пятый канал.

Ранее Ярослав Дронов записал песню, посвященную лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Он исполнил ее в Пхеньяне. Это уже второй визит Shaman в эту страну, где он исполняет свои хиты. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский певец Ярослав Дронов (Shaman), совместно с артистом Григорием Лепсом, записал новый трек. Песня получила название «Она не скажет „Да!“». Об этом Дронов сообщил в своем telegram-канале. Причем комментируя трек, Дронов отметил, что во время написания текста они с Лепсом «немного похулиганили» и записали клип о разбитом мужском сердце в доме Лепса. «Мы немного похулиганили с Григорием Лепсом: записали новую песню „Она не скажет „Да!“. Она, конечно, о любви. Точнее, о том, что остается после нее… А еще мы сняли на песню клип у Григория дома, в котором чуть-чуть приоткрыли тайны мужского разбитого сердца“, — написал Shaman на своем канале. Песня в жанре поп-рок, по мнению авторов, отражает мужской характер, передает Пятый канал. Ранее Ярослав Дронов записал песню, посвященную лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Он исполнил ее в Пхеньяне. Это уже второй визит Shaman в эту страну, где он исполняет свои хиты. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...