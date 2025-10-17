Российский певец Ярослав Дронов (Shaman), совместно с артистом Григорием Лепсом, записал новый трек. Песня получила название «Она не скажет „Да!“». Об этом Дронов сообщил в своем telegram-канале. Причем комментируя трек, Дронов отметил, что во время написания текста они с Лепсом «немного похулиганили» и записали клип о разбитом мужском сердце в доме Лепса.
«Мы немного похулиганили с Григорием Лепсом: записали новую песню „Она не скажет „Да!“. Она, конечно, о любви. Точнее, о том, что остается после нее… А еще мы сняли на песню клип у Григория дома, в котором чуть-чуть приоткрыли тайны мужского разбитого сердца“, — написал Shaman на своем канале. Песня в жанре поп-рок, по мнению авторов, отражает мужской характер, передает Пятый канал.
Ранее Ярослав Дронов записал песню, посвященную лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Он исполнил ее в Пхеньяне. Это уже второй визит Shaman в эту страну, где он исполняет свои хиты.
