В зоне специальной военной операции погиб сын командующего 18-й общевойсковой армией Южного военного округа (ЮВО), генерал-лейтенанта Аркадия Марзоева Василий Марзоев. Об этом заявил губернатор Северной Осетии Сергей Меняйло.
«При выполнении боевых задач на Запорожском направлении погиб гвардии лейтенант, командир разведывательного взвода 108 парашютно-десантного полка 7 десантно-штурмовой дивизии Василий Марзоев», — заявил Меняйло. Свое сообщение он опубликовал в telegram-канале.
Помимо этого глава региона сообщил, что Марзоев представлен к званию Героя России посмертно. Также Меняйло принес соболезнования его семье и близким.
Ранее в зоне специальной военной операции также погиб военнослужащий из ЯНАО Максим Сязи, о чем сообщали власти Приуральского района. Он героически исполнил свой воинский долг, а церемония прощания с ним прошла 25 сентября в его родном селе Катравож. Районные власти выразили соболезнования семье погибшего.
