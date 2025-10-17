В зоне СВО погиб сын командующего армией Южного военного округа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военнослужащий погиб в зоне спецоперации на Украине, заявил Меняйло
Военнослужащий погиб в зоне спецоперации на Украине, заявил Меняйло Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне специальной военной операции погиб сын командующего 18-й общевойсковой армией Южного военного округа (ЮВО), генерал-лейтенанта Аркадия Марзоева Василий Марзоев. Об этом заявил губернатор Северной Осетии Сергей Меняйло.

«При выполнении боевых задач на Запорожском направлении погиб гвардии лейтенант, командир разведывательного взвода 108 парашютно-десантного полка 7 десантно-штурмовой дивизии Василий Марзоев», — заявил Меняйло. Свое сообщение он опубликовал в telegram-канале.

Помимо этого глава региона сообщил, что Марзоев представлен к званию Героя России посмертно. Также Меняйло принес соболезнования его семье и близким.

Ранее в зоне специальной военной операции также погиб военнослужащий из ЯНАО Максим Сязи, о чем сообщали власти Приуральского района. Он героически исполнил свой воинский долг, а церемония прощания с ним прошла 25 сентября в его родном селе Катравож. Районные власти выразили соболезнования семье погибшего.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В зоне специальной военной операции погиб сын командующего 18-й общевойсковой армией Южного военного округа (ЮВО), генерал-лейтенанта Аркадия Марзоева Василий Марзоев. Об этом заявил губернатор Северной Осетии Сергей Меняйло. «При выполнении боевых задач на Запорожском направлении погиб гвардии лейтенант, командир разведывательного взвода 108 парашютно-десантного полка 7 десантно-штурмовой дивизии Василий Марзоев», — заявил Меняйло. Свое сообщение он опубликовал в telegram-канале. Помимо этого глава региона сообщил, что Марзоев представлен к званию Героя России посмертно. Также Меняйло принес соболезнования его семье и близким. Ранее в зоне специальной военной операции также погиб военнослужащий из ЯНАО Максим Сязи, о чем сообщали власти Приуральского района. Он героически исполнил свой воинский долг, а церемония прощания с ним прошла 25 сентября в его родном селе Катравож. Районные власти выразили соболезнования семье погибшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...