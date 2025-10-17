Песков рассказал об организации саммита Путина и Трампа в Будапеште

Вопрос о об организации встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа будут прорабатывать министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Пока кончено же непонятно. Пока есть воля президентов на то, чтобы такую встречу провести. Попрос начнут прорабатывать лавров (министр иностранных дел РФ Сергей Лавров — прим. URA.RU) и Рубио (госсекретарь США Марко Рубио — прим. URA.RU). Cначала созвонятся и встретятся они», — сказал Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. По словам пресс-секретаря главы государства, для организации встречи нужно решить много вопросов. В частности, определить переговорные команды.
Ранее Трамп допустил возможность встречи Путиным в ближайшие две недели. Точная дата встречи указана не была, но зато лидеры сообщили, что диалог состоится в Венгрии. По данным источников, в качестве возможных площадок для переговоров рассматриваются три известных объекта в Будапеште, среди которых национальный стадион «Пушкаш Арена». Где может пройти встреча глав России и США — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.