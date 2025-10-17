В Кремле объяснили, почему Путин и Трамп встретятся именно в Венгрии

Песков: независимая позиция Венгрии вызывает у Путина и Трампа уважение
Трамп и Путин проведут личную встречу в Будапеште

Независимая позиция Венгрии вызывает у президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа уважение. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, почему лидеры выбрали именно это место для встречи.

«Такие решения принимаются обоюдно. Это двусторонний процесс выработки таких решений о месте проведения. В данном случае, конечно, Венгрия, как страна и НАТО, и ЕС, все-таки занимает особенную позицию с точки зрения своей суверенности, отстаивания собственных интересов. Это вызывает уважение лидеров, безусловно», — сказал Песков.

Путин и Трамп провели 16 октября телефонный разговор. Лидеры договорились о новой встрече, которая должна пройти в Будапеште.

