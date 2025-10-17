В Кремле раскрыли, повлиял ли разговор лидеров РФ и США на поставки Tomahawk Украине

Президент России Владимир Путин четко обозначил позицию Москвы по поводу возможных поставок Украине американских крылатых ракет большой дальности Tomahawk. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Позиция российской стороны была предельно ясно изложена президентом Путиным — это не должно вызвать сомнений», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее стало известно, что в ходе грядущего визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон планируется обсудить с главой Белого дома Дональдом Трампом моменты военной поддержки, включая перспективы передачи дальнобойных вооружений. Первоначально предполагалось, что стороны рассмотрят вопрос о предоставлении Украине ракет большой дальности Tomahawk. Однако после телефонного разговора между американским лидером и президентом России Владимиром Путиным Трамп подчеркнул, что подобные ракеты необходимы и самим Соединенным Штатам. В связи с этим решение о возможных поставках на данный момент остается не принятым.
