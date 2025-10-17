В Кремле не стали раскрывать, будут ли Путин и Трамп обсуждать ДСНВ

Песков не стал раскрывать, войдет ли ДСНВ в повестку встречи Путина и Трампа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков не стал раскрывать, войдет ли тема ДСНВ в повестку саммита в Будапеште
Дмитрий Песков не стал раскрывать, войдет ли тема ДСНВ в повестку саммита в Будапеште Фото:
новость из сюжета
Трамп и Путин проведут личную встречу в Будапеште

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать, обсуждали ли президент Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп предложение России по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Отвечая на вопрос URA.RU о том, войдет ли эта тема в повестку предстоящего саммита в Будапеште, Песков сообщил, что добавить по содержанию разговора нечего.

«Сейчас по содержанию мы уже все изложили в нашем сообщении, во вчерашнем брифинге Ушакова. Пока нам добавить по содержанию нечего», — сказал Песков.

Путин и Трамп провели 16 октября телефонный разговор. Лидеры договорились о новой встрече, которая должна пройти в Будапеште. Ранее Путин заявил, что Москва готова после 5 февраля 2026 года придерживаться ограничений по ДСНВ в течение года. По информации СМИ, Трамп назвал это хорошей идей. Конкретного ответа от США пока не последовало.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать, обсуждали ли президент Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп предложение России по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Отвечая на вопрос URA.RU о том, войдет ли эта тема в повестку предстоящего саммита в Будапеште, Песков сообщил, что добавить по содержанию разговора нечего. «Сейчас по содержанию мы уже все изложили в нашем сообщении, во вчерашнем брифинге Ушакова. Пока нам добавить по содержанию нечего», — сказал Песков. Путин и Трамп провели 16 октября телефонный разговор. Лидеры договорились о новой встрече, которая должна пройти в Будапеште. Ранее Путин заявил, что Москва готова после 5 февраля 2026 года придерживаться ограничений по ДСНВ в течение года. По информации СМИ, Трамп назвал это хорошей идей. Конкретного ответа от США пока не последовало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...