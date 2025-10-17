Путин раскрыл содержание будущей беседы с Трампом

Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном организацию предстоящей встречи между российским лидером и президентом США Дональдом Трампом, которая пройдет в Будапеште. Путин уточнил, что в ходе беседы с американским коллегой намерен обсудить алгоритм действий по поиску путей мирного урегулирования украинского кризиса.
«Президент России [в беседе с Орбаном] отметил, что в ходе предстоящих контактов с Трампом предполагается обсудить алгоритм дальнейших действий в контексте поиска путей мирного урегулирования украинского кризиса, имея в виду и проведение в перспективе российско-американской встречи на высшем уровне в венгерской столице», — отмечается в telegram-канале Кремля. Разговор Орбана и Путина состоялся по инициативе венгерской стороны.
В пресс-службе Кремля уточнили, что Орбан выразил готовность обеспечить все необходимые условия для организации возможного саммита между Россией и США на территории Венгрии. По данным Кремля, российская и венгерская стороны отметили важность международных усилий, направленных на стабилизацию ситуации вокруг Украины.
Венгрия ранее уже выступала с подобными инициативами, предлагая Будапешт как площадку для переговоров между крупными мировыми державами. Официальных дат возможной встречи пока не называется. В Кремле пообещали информировать о деталях по мере поступления новой информации.
Ранее западные СМИ сообщали, что предстоящая встреча Путина и Трампа в Будапеште рассматривается как серьезный вызов для Европейского союза и может укрепить позиции премьера Венгрии Виктора Орбана внутри страны и на международной арене. Подготовка к саммиту идет в ускоренном режиме, а основной темой переговоров объявлено урегулирование украинского кризиса. Сама встреча, предварительно, запланирована во второй половине октября.
