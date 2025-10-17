Умер премьер Японии, первым извинившийся за военные преступления

Скончался бывший премьер-министр Томиити Мураяма. Ему был 101 год, сообщила представитель МИД Китая Линь Цзянь.
«Вклад Томиити Мураямы в продвижение дружбы между Китаем и Японией всегда будут помнить», — цитирует китайское издание Sohu Цзянь. По ее словам, Китай верит, что Япония будет противостоять агрессии и осмысливать ее, идти по мирному пути, а действиями завоевывать доверие других азиатских стран.
Мураяма был премьер-министром Японии в период с 1994 по 1996 годы. Как писали СМИ в 1995 году, Мураяма принес от имени своей страны официальные извинения за агрессивные действия Японии в годы второй мировой войны.
