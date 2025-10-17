Умер премьер Японии, первым извинившийся за военные преступления

В Японии скончался бывший премьер-министр
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мураяме был 101 год
Мураяме был 101 год Фото:

Скончался бывший премьер-министр Томиити Мураяма. Ему был 101 год, сообщила представитель МИД Китая Линь Цзянь.

«Вклад Томиити Мураямы в продвижение дружбы между Китаем и Японией всегда будут помнить», — цитирует китайское издание Sohu Цзянь. По ее словам, Китай верит, что Япония будет противостоять агрессии и осмысливать ее, идти по мирному пути, а действиями завоевывать доверие других азиатских стран.

Мураяма был премьер-министром Японии в период с 1994 по 1996 годы. Как писали СМИ в 1995 году, Мураяма принес от имени своей страны официальные извинения за агрессивные действия Японии в годы второй мировой войны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Скончался бывший премьер-министр Томиити Мураяма. Ему был 101 год, сообщила представитель МИД Китая Линь Цзянь. «Вклад Томиити Мураямы в продвижение дружбы между Китаем и Японией всегда будут помнить», — цитирует китайское издание Sohu Цзянь. По ее словам, Китай верит, что Япония будет противостоять агрессии и осмысливать ее, идти по мирному пути, а действиями завоевывать доверие других азиатских стран. Мураяма был премьер-министром Японии в период с 1994 по 1996 годы. Как писали СМИ в 1995 году, Мураяма принес от имени своей страны официальные извинения за агрессивные действия Японии в годы второй мировой войны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...