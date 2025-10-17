Лавров и Сийярто обсудили по телефону предстоящую встречу США и России

Сергей Лавров провел переговоры с Петером Сийярто
Сергей Лавров провел переговоры с Петером Сийярто
Трамп и Путин проведут личную встречу в Будапеште

Министры иностранных дел России и Венгрии обсудили подготовку ключевых мероприятий в рамках российско-американского диалога. Переговоры между Сергеем Лавровым и Петером Сийярто прошли 16 октября по инициативе Будапешта. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.

«Обсуждена подготовка мероприятий российско-американского диалога, согласованных в ходе состоявшихся в тот же день телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом», — отмечается на официальном сайте МИД РФ. По информации ведомства, Лавров и Сийярто договорились поддерживать плотное взаимодействие по всем актуальным вопросам. В ходе беседы также подняли темы двустороннего сотрудничества и координации позиций на международных площадках.

Ранее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о проведении личной встречи в Будапеште после консультаций советников двух стран. Венгрия была выбрана местом переговоров благодаря своей нейтральной позиции по конфликту на Украине и последовательному призыву к мирному урегулированию, что отмечал министр иностранных дел Петер Сийярто.

