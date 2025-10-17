Прибывшего в Вашингтон Зеленского никто не встретил в аэропорту

Украина пыталась скрыть отсутствие официального приема президента Владимира Зеленского представителями США у самолета. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в своих соцсетях.
«На взлетно-посадочной полосе не было ни почетного караула, ни какого-либо организованного приема со стороны американцев», — написал журналист в своем аккаунте в соцсети X. Как пишут в СМИ, Дональд Трамп также не прибыл встречать украинского лидера. Как пишет «Царьград», у трапа Зеленского встречали его жена, глава ОП Андрей Ермак и пилот.
В пятницу, 17 октября, в Белом доме запланирована третья с начала года встреча президентов Соединенных Штатов и Украины — Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Американский президент в беседе с представителями СМИ лично подтвердил эту информацию. Ожидается, что главной темой переговоров станут поставки американских ракет «Томагавк» и систем ПВО Patriot. Подробнее о предстоящей встрече Зеленского и Трампа — в материале URA.RU.
