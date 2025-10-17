Прибывшего в Вашингтон Зеленского никто не встретил в аэропорту

Журналист Боуз: Зеленскому не организовали официальный прием по прибытии в США
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У трапа Зеленского встречали жена и пилот
У трапа Зеленского встречали жена и пилот Фото:

Украина пыталась скрыть отсутствие официального приема президента Владимира Зеленского представителями США у самолета. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в своих соцсетях.

«На взлетно-посадочной полосе не было ни почетного караула, ни какого-либо организованного приема со стороны американцев», — написал журналист в своем аккаунте в соцсети X. Как пишут в СМИ, Дональд Трамп также не прибыл встречать украинского лидера. Как пишет «Царьград», у трапа Зеленского встречали его жена, глава ОП Андрей Ермак и пилот.

В пятницу, 17 октября, в Белом доме запланирована третья с начала года встреча президентов Соединенных Штатов и Украины — Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Американский президент в беседе с представителями СМИ лично подтвердил эту информацию. Ожидается, что главной темой переговоров станут поставки американских ракет «Томагавк» и систем ПВО Patriot. Подробнее о предстоящей встрече Зеленского и Трампа — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина пыталась скрыть отсутствие официального приема президента Владимира Зеленского представителями США у самолета. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в своих соцсетях. «На взлетно-посадочной полосе не было ни почетного караула, ни какого-либо организованного приема со стороны американцев», — написал журналист в своем аккаунте в соцсети X. Как пишут в СМИ, Дональд Трамп также не прибыл встречать украинского лидера. Как пишет «Царьград», у трапа Зеленского встречали его жена, глава ОП Андрей Ермак и пилот. В пятницу, 17 октября, в Белом доме запланирована третья с начала года встреча президентов Соединенных Штатов и Украины — Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Американский президент в беседе с представителями СМИ лично подтвердил эту информацию. Ожидается, что главной темой переговоров станут поставки американских ракет «Томагавк» и систем ПВО Patriot. Подробнее о предстоящей встрече Зеленского и Трампа — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...