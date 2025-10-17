Второй ледовый городок появится в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге началась подготовка к зимним праздникам
В Екатеринбурге началась подготовка к зимним праздникам

В Екатеринбурге построят еще один ледовый городок в спортивном квартале «Архангел Михаил». Его оборудуют огромной горкой, елкой и катком, рассказали URA.RU в пресс-службе РМК.

«В спортивном квартале „Архангел Михаил“ началась подготовка к зимним праздникам. Строится горка, также в планах каток, елка и несколько интересных локаций, где можно будет провести время всей семьей. Подробности позднее», — пояснили в компании.

Основной ледовый городок, как и в прошлый год, расположится в Историческом сквере. На него потратят 26 миллионов рублей и оформят в стиле «Свердловского рок-клуба», работы стартуют в середине ноября. На площади 1905 года вновь появится главный каток.



