Мэр Сургута обсудил с депутатом Госдумы развитие транспортного потенциала города

На встрече с депутатом Госдумы Ольгой Ануфриевой глава Сургута Максим Слепов обсудил развитие транспортной системы города и привлечение федерального и регионального финансирования. По словам мэра, ремонтно-строительная кампания 2025 года стала самой масштабной за последние годы.
В этом сезоне ведется строительство и проектирование участков улиц Усольцева и Тюменской, обновляются Бахилова, Юности, Югорская, Шидловского, Профсоюзов и часть проспекта Ленина. Начаты работы по улицам Киртбая и 3 «З», ремонту проездов и тротуаров.
«Пуск второго моста через Обь открывает перед нами большие инвестиционные возможности. Есть потенциал ревитализации северной части города — активная застройка там уже началась. Важно своевременно „расшить“ транспортные потоки, и здесь Сургуту необходимо привлекать федеральные и региональные средства», — подчеркнул Слепов.
Президент России Владимир Путин 15 октября дал сигнал официально открыть для движения второй мост через Обь. Качество объекта высоко оценил вице-премьер Марат Хуснуллин. Команда губернатора Югры Руслана Кухарука отметила, что объект сдан досрочно. Мост появился в навигационных системах как «Южный обход Сургута». Новый переход имеет четыре полосы и способен пропускать до 13 тысяч автомобилей в сутки. Его запуск позволил сократить время в пути для жителей восточной части Югры и вывести транзитный транспорт за пределы города.
