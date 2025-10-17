Постпредство России при ЮНЕСКО хочет добиться осуждения убийства военкора Зуева

Постоянное представительство России при ЮНЭСКО будет добиваться от секретариата осуждения убийства военного корреспондента Ивана Зуева. Об этом сообщили в постпредстве.
«Будем добиваться от секретариата ЮНЕСКО осуждения этого преступления киевского режима. Постпред направит сегодня письмо гендиректору Одри Азуле с требованием решительно осудить очередное преступление украинской военщины», — пишет РИА Новости со ссылкой на представителей постпредства.
Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб 16 октября на территории Запорожской области в результате прицельной атаки украинского беспилотника. Еще один журналист, Юрий Войткевич, получил серьезные ранения. СКР возбудил уголовное дело по факту смерти Зуева. На гибель Зуева отреагировали его коллеги и политики. Что говорят о трагедии — в материале URA.RU.
