От рака скончался мальчик, которого эвакуировали из Китая в Россию

Пятилетний мальчик по имени Алим, которого эвакуировали из Китая в Россию, умер. Об этом сообщил его папа Магомед.
«Он нас покинул», — цитирует папу мальчика «КП-Северный Кавказ». Мальчик болел раком.
Ранее стало известно, что мать мальчика вывезла сына на лечение в Китай, однако из-за ухудшения состояния ребенка потребовалась срочная эвакуация обратно в Россию. С просьбой о помощи женщина обратилась в посольство РФ в КНР. Посол доложил о ситуации президенту России Владимиру Путину, который находился с визитом в Китае, и поручил использовать спецборт для транспортировки ребенка на родину.
