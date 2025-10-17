От рака скончался мальчик, которого эвакуировали из Китая в Россию

Алиму диагностировали нейробластому правого надпочечника
Алиму диагностировали нейробластому правого надпочечника

Пятилетний мальчик по имени Алим, которого эвакуировали из Китая в Россию, умер. Об этом сообщил его папа Магомед.

«Он нас покинул», — цитирует папу мальчика «КП-Северный Кавказ». Мальчик болел раком. 

Ранее стало известно, что мать мальчика вывезла сына на лечение в Китай, однако из-за ухудшения состояния ребенка потребовалась срочная эвакуация обратно в Россию. С просьбой о помощи женщина обратилась в посольство РФ в КНР. Посол доложил о ситуации президенту России Владимиру Путину, который находился с визитом в Китае, и поручил использовать спецборт для транспортировки ребенка на родину.

