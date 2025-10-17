В Совете Федерации объяснили, к чему приведет поставка Украине «Томагавков»

Вице-спикер СФ Косачев: поставка Tomahawk Украине приведет к ядерной войне
Косачев напомнил, что Россия - ядерная держава
Поставка крылатых ракет Tomahawk Украине может привести к ядерной войне. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в эфире телеканала.

«Когда в сторону ядерной державы летит ракета, которая потенциально может нести ядерную боеголовку, ответ-то будет совершенно очевидным. Он будет ядерным», — сказал Косачев в эфире канала «Вместе-РФ». Он подчеркнул, что даже обсуждение поставок этого оружия — «безответственная перспектива».

Президент России Владимир Путин четко обозначил позицию Москвы по поводу возможных поставок Украине американских крылатых ракет большой дальности Tomahawk. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков после телефонного разговора президентов. Лидер США Дональд Трамп при этом дал понять, что не склонен делиться ракетами Tomahawk с Киевом.

Tomahawk — американская крылатая ракета большой дальности, ставшая символом высокоточных ударов по важным объектам противника. Разрабатывать ее начали в 1970-х годах, когда ВМС США поставили задачу создать оружие, способное поражать защищенные цели за пределами досягаемости средств ПВО. Подробнее о том, какие ракеты может передать США Украине — в материале URA.RU.

